Niin jumissa, niin jumissa – Bottaksen kisan tuhonnut mutteri lähtee irti vasta Merceksen tehtaalla

Formula ykkösten hi-tech -maailmassa pienet asiat ratkaisevat usein todella paljon. Niin myös sunnuntaina, kun Mercedes-tallin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottaksen taival Monacon gp:ssä tyssäsi ainakin nyky-F1:ssä hyvinkin harvinaiseen tapahtumaan: toista etupyörää ei saatu renkaanvaihdon yhteydessä irti.

Mercedeksen tekninen johtaja James Allison sai vastata kysymykseen, kuinka kauan tallilta lopulta meni jumiutuneen mutterin kanssa. Vastaus tuli naurun kera.

– Emme loppujen lopuksi saaneet pyörää irti. Auto on lojunut autotallissamme, pyörät yhä paikoillaan. Irrottamiseen täytyy käyttää monitoimityökalua ja tuskastuttavalla tavalla pilkkoa mutterin jämät palasiksi. Teemme sen myöhemmin tehtaalla, Allison kertoi F1:n sivustolla.

– Jos pulttipyssyä ei saada (varikkotilanteessa) ihan täysin tarkasti mutterin kantaan, se voi napata kannat irti. Se on vähän kuin jos sinulla on ristipääruuvimeisseli, etkä saa sitä täysin ruuvin kantaan, ja sitten pyörittämällä menetät kannat, etkä saa ruuvia enää irti. Pulttipyssyssä on voimaa, ja voit varsin nopeasti menettää kannat, eikä tarttumapintaa enää ole. Ja niin meille kävi.

Bottaksen keskeytys maksoi hänelle ja tallille luultavasti palkintopallisijan, sillä Bottas tuli renkaanvaihtoon toiselta sijalta. Ja kun tallitoveri Lewis Hamilton jäi kisassa seitsemänneksi, menetti Mercedes kärkipaikkansa valmistajien MM-sarjassa Red Bullille. Tallipäällikkö Toto Wolff muistutti, kuinka tallin on käytävä tapahtunut tarkkaan läpi, ja painotti myös, että tapaus oli monen tekijän summa. Yksittäistä "syyllistä" on tässäkin tapauksessa turha etsiä.

– (Renkaanvaihtoa tehnyt) mekaanikko on yksi parhaista, itse asiassa. Ja myös yksi parhaista meillä, jos varikkovauhtia ajatellaan. Näissä yhdistyy moni asia aina, kyse ei koskaan ole jonkun virheestä, vaan se on monen asian summa, Wolff mietti Autosportille.