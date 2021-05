Kärppien ja Leijonien kultavalmentaja Manner siirtyy Ruotsin liigaan

Oulun Kärppiä menestyksekkäästi valmentanut Mikko Manner siirtyy ensi kaudeksi Ruotsin pääsarja SHL:ään Brynäsin päävalmentajaksi. Asiasta kertoivat keskiviikkona useat ruotsalaismediat. Manner on parhaillaan Suomen maajoukkueen apuvalmentajana MM-kilpailuissa Latviassa.

Brynäsin urheilupuolen neuvonantaja Josef Boumedienne kuvailee suomalaisvalmentajaa moderniksi johtajaksi.

– Hän uskoo siihen, että saa kaikki joukkueessa voimaan hyvin ja pystyy luomaan ympäristön, missä kaikki pääsevät esille. Minulle on ollut tärkeää saada valmentaja, joka on voittanut aiemmin ja joka tietää, millaista on voittaa korkealla tasolla. Mikko on myös taktisesti erittäin lahjakas, Boumedienne kertoi Expressenil le.

Manner, 46, luotsasi Kärpät Suomen mestariksi 2018 ja hopealle seuraavana keväänä. Apuvalmentajana hän voitti Suomen mestaruudet Kärpissä 2014 ja 2015. Kaksi vuotta sitten Manner saavutti maailmanmestaruuden osana Jukka Jalosen johtamaa Leijonien valmennustiimiä.

Brynäs kuului menneellä kaudella SHL:n pohjajoukkoon, mutta pelasti pääsarjapaikkansa kevään karsinnoissa väliaikaisvalmentaja Boumediennen johdolla.