Jussi Ahokas on TPS:n seuraava päävalmentaja

KooKoota kaksi edelliskautta valmentanut Jussi Ahokas on valittu jääkiekkoliigassa pelaavan TPS:n uudeksi päävalmentajaksi. Nuorten maajoukkueissa maineensa hankkinut Ahokas seuraa tehtävässä Raimo Helmistä, joka johti seuran päättyneellä kaudella liigan finaaleihin ja SM-hopealle.

Ahokkaan 2+1 vuoden sopimus julkistettiin keskiviikkona TPS:n youtube-lähetyksessä.

– Ensinnäkin puhutaan yhdestä liigan isoista ja erittäin perinteikkäästä seurasta. Turku on hieno kaupunki ja on mahdollisuus pärjätä, Ahokas luetteli syitä, jotka houkuttelivat hänet Turun Palloseuraan.

– Seurassa on myös hyvä juniorityö ja tuttu urheilujohto. Eli on paljon itselle positiivisia asioita. Sen takia tämä on seuraava steppi omalla uralla.

Lähtökohta on hyvä

Ahokas pitää myös ilmeestä, joka joukkueella oli Helmisen valmennuksessa.

– Oli mahtava kausi. Viime kauden vahvuudet Tepsissä olivat fyysinen kamppailuvoima, luisteluvoima ja puolustaminen, Ahokas luetteli.

Näitä asioita Ahokas aikoo edelleen terävöittää.

– Haluan, että joukkue on yhtenäinen, sitoutunut ja rehellinen. Ne pitää näkyä päivästä yksi. Siihen pitää kasvaa, Ahokas kaavaili.

– Pelillisistä asioista puolustus on aina iso juttu, mutta pitää kyetä myös hyökkäämään hyvin.

Ahokasta huhuttiin TPS:n uudeksi päävalmentajaksi, mutta valinta pysyi keskiviikkoon asti pienessä piirissä.

– Perhe ja muutamat läheiset ovat tienneet tästä. Asiaa on yritetty myös kysyä, mutta oli seuran tehtävä ilmoittaa asia, Ahokas totesi.