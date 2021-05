Leijonat kohtaa lohkojumbo Italian tänään MM-kisoissa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisojen B-alkulohkon ottelussaan Italian. Ottelu alkaa Riiassa illalla kello 20.15.

Leijonat on kerännyt kolmesta alkulohkon kamppailustaan yhteensä seitsemän pistettä. Italia on hävinnyt Riiassa kaikki kolme otteluaan yhteismaalein 5–16. Joukkue on lohkon jumbona.

Suomi voitti kisojen avausottelussaan Yhdysvallat 2–1, kärsi sitten 1–2-tappion Kazakstanille voittolaukauskilpailussa ja voitti Norjan 5–2.

– Kentällisiä testaillaan varmasti vielä jatkossakin. On löydettävä parhaat koostumukset ennen pelejä, joissa ratkotaan sijoituksia. Mennään peli kerrallaan ja arvioidaan, pitääkö tehdä muutoksia, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi Leijonien kotisivuilla Norja-pelin jälkeen.

Koronaviruksen heikentämä Italian joukkue on hävinnyt Riiassa Saksalle, Norjalle ja Latvialle. Italia säilytti pääsarjapaikkansa kaksi vuotta sitten Slovakian MM-kisoissa täpärästi. Italia-kamppailun jälkeen Leijonia odottaa Saksa-ottelu lauantaina.