Russell Westbrook raivostui popcornia päälleen heittäneelle katsojalle

NBA-koripalloliigan Washington Wizardsin tähtitakamies Russell Westbrook raivostui, kun Philadelphia 76ersin kannattaja kaatoi Westbrookin päälle popcornia. Westbrook loukkasi nilkkansa ja oli matkalla pukuhuoneeseen saamaan hoitoa neljännen neljänneksen alussa, kun pelaajakäytävän yläpuolisessa katsomossa ollut 76ersin fani kaatoi paukkumaissit hänen niskaansa.

– Ollakseni täysin rehellinen, tämä paska on päässyt käsistä. Se, miten fanit voivat käyttäytyä epäkunnioittavasti ja tehdä mitä lystäävät, on riistäytynyt käsistä. Jotkut asiat ylittävät rajan. Jos joku tulisi minua vastaan kadulla ja kaataisi popcornia päähäni, tiedätte mitä tapahtuisi. Pelaajia pitää suojata. Saa nähdä, mitä NBA tekee, Westbrook sanoi.

Järjestyksenvalvojat poistivat popcornia Westbrookin niskaan heittäneen katsojan hallista. Philadelphia voitti ottelun 120–95 ja meni 2–0-johtoon itälohkon pudotuspelisarjassa.

Philadelphia julkaisi tiedotteen, jossa se tuomitsi katsojan käytöksen.

– Tämä oli luokatonta käytöstä, jota ei voida hyväksyä, emmekä aio sietää sitä Wells Fargo Centerissä. Olemme ylpeitä intohimoisista kannattajistamme, mutta tällaisella käytöksellä ei ole sijaa areenallamme, 76ers kirjoitti tiedotteessa.

"Tämä vain pahenee"

Westbrook on joutunut fanien asiattoman käytöksen kohteeksi aiemminkin. Neljä vuotta sitten Philadelphiassa kentän laidalla istunut katsoja poistettiin ottelusta, kun hän oli näyttänyt Westbrookille keskisormea.

Vuonna 2019 Utah Jazzin kannattaja sai elinikäisen porttikiellon huudeltuaan asiattomuuksia Westbrookille, joka tuolloin istui Oklahoma City Thunderin vaihtopenkillä.

– On paljon tilanteita, joissa fanit sanovat mitä tahansa ja seuraukset minulle ovat pahemmat kuin katsojille, jotka uskovat olevansa koskemattomia. Se, että päälleni heitetään ruokaa, on hevonpaskaa. Olen oppinut katsomaan toisaalle, mutta tietyn rajan jälkeen en voi tehdä niin. Tästä täytyy tulla rangaistuksia, jotka osoittavat faneille, etteivät he voi sanoa mitä tahansa, Westbrook sanoi.

– Otan tämän henkilökohtaisesti. Olen väsynyt tähän. Minusta mikään ei ole muuttunut. Tämä vain pahenee.