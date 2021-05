Säteri maalilla illan Italia-ottelussa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Latvian Riiassa pelattavan MM-turnauksen alkusarjan neljännessä ottelussaan tänään Italian. Leijonat tiedotti , että Suomen maalilla torjuu, ja muutenkin kokoonpanossa on pieniä muutoksia tiistaisesta Norja-pelistä.

Säterille ottelu on kisojen toinen. Hän oli maalilla Kazakstania vastaan ottelussa, jonka Suomi hävisi voittolaukauskisan myötä 1–2.

Suomen voitoissa Yhdysvalloista ja Norjasta torjunut Jussi Olkinuora ei ole tänään kokoonpanossa, varamaalivahtina on Janne Juvonen.

Norja-pelin hyökkäysvitjoista ketjut 1–3 ovat samat, mutta nelosketjussa Peter Tiivola korvaa Mikael Ruohomaan. Pakistossa Petteri Lindblom korvaa Mikael Seppälän Kim Nousiaisen parina ja Ville Pokka ja Oliwer Kaski vaihtavat paikkoja: Pokka on Italiaa vastaan Atte Ohtamaan parina ja Kaski Olli Määtän parina.

Suomen ottelu Italiaa vastaan alkaa kello 20.15. Leijonat on kerännyt kolmesta alkulohkon kamppailustaan yhteensä seitsemän pistettä. Italia on hävinnyt Riiassa kaikki kolme otteluaan yhteismaalein 5–16. Joukkue on lohkon jumbona.