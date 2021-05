Suomalaistulokkaalla terhakka alku Euroopan-kiertueella – löi hole-in-onen ja jakaa kärkipaikkaa

Suomalaisgolffari Lauri Ruuska pelasi unelmadebyytin Euroopan-kiertueen kilpailussa Tanskassa ja on ensimmäisen kierroksen jälkeen jaetulla kärkipaikalla, kun kourallinen kilpailijoita on vielä kentällä. Ruuska käytti torstain kierrokseen 66 lyöntiä, mikä on viisi alle parin. Päivän kirkkain suoritus tapahtui 16. reiällä, kun Ruuska löi hole-in-onen.

Kilpailun muista suomalaisista Janne Kaske romahti tulokseen 13 yli parin ja jakaa 155. sijaa. Mikko Korhosen ja Tapio Pulkkasen työ on vielä kesken, mutta kumpikaan ei kisaa kärkisijoista.