Harri Säteri torjuu Suomen maalilla Latviaa vastaan

Harri Säteri torjuu Suomen maalilla, kun Leijonat kohtaa tänä iltana Latvian kello 20.15 Riiassa alkavassa jääkiekon MM-kisojen alkulohkopelissä. Suomen apuvalmentaja Ari-Pekka Selin korosti Latvian olevan erittäin nopea joukkue, joka haastaa Suomen nopealla suunnanmuutospelillä. MM-kisaisäntä Latvia on voittanut viidestä pelistään kaksi.

– Heidän ylivoimansa on erittäin vaarallinen, ja heillä on erinomainen maalivahti. Heillä on erittäin lahjakkaita pelaajia, Selin sanoi etämediatilaisuudessa.

Anton Lundell on löytänyt paikkansa Arttu Ruotsalaisen ja Niko Ojamäen välistä.

– Varmasti kyse on siitä, miten ketju kokonaisuudessaan toimii. Ruotsalainen on nostanut tasoaan todella paljon, ja Ojamäki on nostanut työmäärää. Ei kukaan yksin onnistu. Nyt ketju näyttää toimivan. Upea maali eilen (Saksaa vastaan), ja uskon, että sille nähdään jatkoa, Selin sanoi.

Suomi lähtee Latvia-otteluun seuraavin kentällisin:

Maalilla:

29 Harri Säteri

Varalla:

45 Jussi Olkinuora

1:

80 Saku Mäenalanen – 47 Peter Tiivola – 12 Marko Anttila

6 Tony Sund – 52 Mikael Seppälä

2:

22 Arttu Ruotsalainen – 15 Anton Lundell – 20 Niko Ojamäki

3 Olli Määttä – 7 Oliwer Kaski

3:

21 Jere Innala – 27 Petri Kontiola – 81 Iiro Pakarinen

55 Atte Ohtamaa – 2 Ville Pokka

4:

25 Jere Karjalainen – 13 Mikael Ruohomaa – 38 Teemu Turunen

40 Petteri Lindbohm – 39 Kim Nousiainen