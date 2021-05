Don Fanucci Zet valloitti Elitloppetin, H.V. Tuuri ravasi kakkossijan Elitkampenissa

Don Fanucci Zet, valmentaja Daniel Redén ja ohjastaja Örjan Kihlström olivat juhlitut sankarit Elitloppetissa sunnuntaina. 5-vuotias Don Fanucci Zet juoksi tuloksen 08,9a/1640m ja sai kolmen miljoonan kruunun ykköspalkinnon.

Ennen finaalia ajettiin kaksi karsintalähtöä. Alessandro Gocciadoron suoraviivainen taktiikka Vivid Wise Asilla oli voiton avain ensimmäisessä karsinnassa. Valjakko porhalsi varmaan voittoon ajalla 10,0a/1609m. Don Zanucci Zet sinnitteli kakkoseksi johtavan rinnalta. Moni Viking seurasi kolmanneksi, ja Aetos Kronos taisteli ulkoratoja viimeiselle finaalipaikalle.

Ranskalainen 5-vuotias Gelati Cut voitti toisen karsinnan. Gabriele Gelorminin ajama ori painui keulaan ensimmäisessä kaarteessa ohi Cokstilen. Ecurie D eteni johtohevosen rinnalle.

Gelati Cut puolsi maalisuoralla ulospäin. Tuomaristo ei tehnyt tulojärjestyksen siirtoa, ja Gelati Cut sai pitää voiton. Marko Kreivin osaomistama Ecurie D taisteli urheasti ja oli hyvä kakkonen. Gareth Boko kiri kolmanneksi.

Cokstile sinnitteli neljänneksi ja finaaliin. Timo Nurmoksen Seismic Wave ei ollut parhaimmillaan ja jäi hännille.

Kihlström kehuu voittoa fantastiseksi

Gocciadoro sai valita Vivid Wise Asille ensimmäisenä radan finaaliin, hän otti ykkösradan. Vivid Wise As piti johtopaikan. Ecurie D tuli taas toisen jonon vetäjäksi. Kihlström ja Don Fanucci Zet matkasivat Ecurien takana.

Don Fanucci Zet lähti kiriin 600 metriä ennen maalia. Loppusuoralla Don Fanucci Zet kiri vahvimmin. Se tavoitti Vivid Wise Asin, joka oli hyvä kakkonen. Heli Tarrimaan hoitama Gareth Boko kiri terävästi kolmanneksi.

– Elitloppetin voittaminen tuntuu aina fantastiselta. Voittoja ei voi verrata keskenään. Don Fanucci Zet oli hieman epävarmalla ravilla, kuin ajoimme ilman takakenkiä. Hevonen ansaitsi voiton, se joutui kiertämään loppumatkan kolmatta rataa, Kihlström sanoi.

Redén voitti Elitloppetin jo viime vuonna Propulsionilla. Juoksu mitätöitiin, kun selvisi, että Propulsionille oli Yhdysvalloissa tehty hermonkatkaisu vuonna 2015. Siksi tämä voitto tuntui Redénistä todella hyvältä.

– Koko vuosi on ollut kauhea. Tämä voitto on aivan mahtava. Don Fanucci on kotitekoinen hevonen. Ostin sen emän Amerikasta, ja astutin tamman omalla Hard Livin -oriilla. Siitä tuli Don Fanucci Zet. Loppukaarteessa hevonen vähän mutkitteli, mutta lähti uudelleen menemään maalisuoralla, Redén kertoi.

H.V. Tuuri taisteli maaliin asti

Norjalainen Odd Herakles ja suomenhevonen H.V. Tuuri taistelivat voitosta kylmäveristen Elitkampenin loppusuoralla. Norjalainen Odd Herakles työnsi turpansa ykköseksi, mutta loistava oli myös H.V. Tuuri Suomesta.

Valmentaja Ossi Nurmonen ja ohjastaja Iikka Nurmonen laittoivat hevoselle jenkkikärryt, ja H.V. Tuuri ravasi kisassa ilman kenkiä. H.V. Tuuri syöksyi johtopaikalle, ja kovaa mentiin. Iikka Nurmonen ei luopunut keulapaikasta, vaikka Odd Herakles tuli uhmakkaasti rinnalle. Avauspuolikas juostiin 14,5 ja kierros 19,6.

Tom Erik Solberg käänsi Odd Herakleen takasuoralla uudelleen rinnalle. Maalisuoran kaksikko tuli rinta rinnan. Odd Herakles oli muutaman sentin edellä maaliin kohdalla ja vei 500 000 kruunun ykkösen ajalla 18,6a/1640m, joka on Norjan ennätys. H.V. Tuuri otti 250 000 kruunun kakkossijan samalla ajalla.

Antti Ala-Rantalan Nyland nousi takasuoralla kolmannelle radalle, mutta laukkasi. Mika Forssin ajama ori tuli maaliin seitsemäntenä ajalla 20,2a.

Vitter on nopein suomenhevonen ajalla 18,5, sen jälkeen tulevat Jokivarren Kunkku ja H.V. Tuuri 18,6-tuloksilla.

– Hieno kakkonen. Vaikka avauspuolikas mentiin 14,5, niin kaikki ei ollut vielä pelissä. Edes lähtökiihdytyksessä ei tarvinnut ajaa täysiä, kyllä Tuuri varmaan kymppiä menee kovimmillaan, Iikka Nurmonen sanoi.

– Järvsöfaks, Tekno Odin, Lannem Silje, Månprinsen, Månlykke ja Odd Herakles, ne ovat aivan poikkeuksellisia hevosia. Aivan uskomatonta kuulua tuohon joukkoon, sanoi liikuttunut valmentaja Fredrik Fransson voittajasta.

Tulevaisuuden Elitloppet-hevosia nähtiin 4-vuotiaiden Fyraårinhselitenissä. Örjan Kihlströmin ajama Sister Sledge johti ja piti kovassa maalisuoran kamppailussa italialaisen Bebi Bin takanaan. Voittotulos oli 09,1a/1640m.