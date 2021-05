Roger Federer aloitti lupaavasti Ranskan avoimet – Daniil Medvedevillä on loistotilaisuus korjata surkeaa mainettaan massakentillä

Vasta toista kertaa kuuteen vuoteen Ranskan avoimiin osallistuva Roger Federer selvitti rutiinilla avauskierroksen ottelunsa maanantaina. Sveitsin tenniskuningas selätti Uzbekistanin Denis Istominin kolmessa erässä vaivatta lukemin 6–2, 6–4, 6–3.

Turnauksessa kahdeksanneksi sijoitetun Federerin verryttely kesti reilut puolitoista tuntia. Jo 39-vuotias veteraani oli yllättävän letkeässä vireessä, kun ottaa huomioon, ettei hän ole pelannut viime vuoden Australian avointen jälkeisenä korona-aikana kuin kolme ottelua.

Lisäksi Federer oli hävinnyt ensimmäisen pelinsä massalla aiemmin tässä kuussa Genevessä, joten hän lähti Ranskan avoimiin nöyrin mielin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– On todella miellyttävää palata tänne. Minulle on nyt tärkeää sopeutua näihin oloihin ja saada paljon harjoitusta, Federer korosti.

Federer on tyrmännyt nopeasti spekulaatiot, että hän voisi voittaa Roland Garrosilla ensi kertaa 2009 turnauksen jälkeen. Turnaus ei suosi hänen ominaisuuksiaan, eikä hän ole pelannut Ranskan avoimissa vuoden 2019 välierien jälkeen.

Sekä Federerillä ja että Espanjan Rafael Nadalilla on 20 grand slam -turnausten voittoa. Nadalilla on Pariisissa paremmat mahdollisuudet nousta yksin tilaston kärkeen, sillä hän on voittanut suosikkiturnauksensa 13 kertaa.

Epätasaiset kaaviot

Miesten turnauksessa kakkoseksi sijoitettu Daniil Medvedev selvisi Ranskan avoimissa ensi kertaa toiselle kierrokselle, kun hän kukisti Kazakstanin Aleksandr Bublikin 6–3, 6–3, 7–5.

Medvedevin maine massalla on silti edelleen köykäinen. Kahden viime vuoden aikana hän on hävinnyt massalla kahdeksan ottelua yhdeksästä.

– Olen harjoitellut hyvin, ja oli hyvä peli, Australian avointen finaalissa Novak Djokovicille hävinnyt 25-vuotias venäläinen kertoi.

– En ollut voittanut täällä vielä yhtään ottelua, joten minä todella halusin sitä tänään. Ja oli ekstraa tehdä se kolmessa erässä.

Medvedev uskoo, että hänellä on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet onnistua Pariisissa.

– Minulla on ollut vaikeuksia massalla, mutta nyt pallot sopivat minulle paremmin. Toivon pääseväni turnauksessa pitkälle, Medvedev jatkoi.

– Liikun mielestäni hyvin massalla, mutta minulla on joskus vaikeuksia saada lyönteihin tarpeeksi voimaa.

Medvedev kohtaa seuraavaksi Yhdysvaltain Tommy Paulin. Jatkossa hänen etunaan on se, että Nadal, Djokovic ja Federer ovat eri puolella pelikaaviota. Hänen puolellaan kaaviossa oli Itävallan neljänneksi sijoitettu Dominic Thiem, joka tipahti sunnuntaina jatkosta.