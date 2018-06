Tutkimus: Vakava psyykkinen kuormittuneisuus on kolme kertaa yleisempää työelämän ulkopuolella olevilla

Tutkimukseen osallistuneista yli kolmasosa koki vakavaa psyykkistä kuormittuneisuutta. Luku on jopa yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna.

Kyselyyn vastanneet olivat eri tavoin heikossa työmarkkina-asemassa: Työttömistä vastaajista yli 70 prosenttia oli ollut työttömänä yli vuoden ja yli 50 prosenttia yli kaksi vuotta. Reilu kolmannes vastaajista oli työllistettynä esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityön kautta. Työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai pitkäaikaisesti sairaana oli 16,5 prosenttia.

Kyselyyn vastaajat kokivat taloudellisen selviytymisen varsin hankalaksi ja vaikeudet perustarpeiden tyydyttymisessä olivat yleisiä. Lähes 60 prosenttia koki hankalaksi kattaa kotitalouden menot. Osuus on korkea ja melkein kaksinkertainen koko väestöön verrattuna.



Myös tulojen ennakointi ja tulevaisuuden suunnittelu koettiin vaikeaksi. Vain joka kolmas vastaaja kertoi tietävänsä tulonsa seuraavana vuonna. Enemmistö vastaajista eli taloudellisessa epävarmuudessa eikä pystynyt suunnittelemaan elämäänsä pitkälle.

Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia arvioi terveydentilansa keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi, kun taas koko väestössä osuus on lähes puolet vähemmän eli 28 prosenttia. Naisilla koettu terveys oli huomattavasti heikompi miehiin verrattuna.



Lähes joka neljäs vastaaja tunsi itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi. Koko väestöön verrattuna osuus on jopa kolminkertainen.



”Jatkuva tai toistuva yksinäisyyden kokemus on tulkittu olevan yksi tärkeimmistä syrjäytymisen merkeistä. Yksinäisyys on myös yhteydessä toimintakykyä heikentäviin sairauksiin”, kertoo tutkija Lars Leemann tiedotteessa.



Kysely toteutettiin ennen kuin työttömien aktiivimalli astui voimaan. Kyselyyn vastasi 789 kohderyhmän edustajaa. Nyt julkaistava työpaperi on kyselytutkimuksen ensimmäinen julkaisu. Tutkimuksen avulla tullaan kehittämään muun muassa osallisuusindikaattori, jolla mitataan ihmisten osallisuuden kokemuksen yhteyttä hyvinvointiin.

Tutkimusta toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinatiohanke – Sokra. Hankkeen päätoteuttaja on THL ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu.