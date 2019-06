Poliisi pyytää havaintoja: Valtimolla anastettu peltojyrä ja Rääkkylässä perämoottori

Valtimon Pajukoskella sijaitsevalta niityltä on anastettu peltojyrä talven tai kevään aikana. Järeä, tummanvihreä jyrä on omavalmisteinen ja sillä on leveyttä 2,8 metriä. Jyrä painaa noin 1 000 kiloa.

Rääkkylän Vuoniementien venerannasta on anastettu perämoottori 31. toukokuuta ja 13. kesäkuuta välillä. Tohatsu-merkkinen moottori oli ollut lukittuna veneeseen.

Havainnoista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimella numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320.