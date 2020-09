Tornatorilla on vankka jalansija maakunnassa - "Liiketoimintamallimme toimii finanssikriisin ohella myös koronatilanteessa"

Operatiivinen liikevoitto koheni liki 50 prosenttia 35,1 miljoonaan euroon. Puukaupan osuus liikevaihdosta oli yli 48 miljoonaa euroa.

– Ympäröivään maailmaan peilattuna voi sanoa, että olemme tyytyväisiä. Tuli osoitettua, että meidän liiketoimintamallimme toimii finanssikriisin ohella myös koronatilanteessa, muotoilee toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Nieminen, 50, kuuluu yhtiön alkuperäiseen kalustoon, eli hän on työskennellyt Tornatorissa alusta alkaen, vuodesta 2002 lähtien.

Viime aikojen uutiset metsäteollisuuden supistuksista ovat ikäviä, mutta Nieminen uskoo, että puun kysyntä säilyy hyvänä pitkällä aikavälillä.

– Paperin kysynnän lasku on ollut jo pitkään fakta, ja puun käytössä tapahtuu konvertointia muille sellupohjaisille tuotteille, kuten pakkauskartongeille. Lisäksi puurakentaminen tulee kasvamaan ja monipuolistumaan.

Nieminen toteaa olevansa enemmän huolissaan, miten metsäsektorilla ja yhteiskunnassa laajemminkin pystytään toteuttamaan sosiaalisen kestävyyden aspektia taloudellisen ja ekologisen kestävyyden rinnalla.

– Meidän Torna-meininki-kampanjamme on lähtenyt siitä, että jos korona-aikana selviämme itse kuivin jaloin, niin autamme kaveria hädässä. Esimerkiksi olemme helpottaneet metsäsektorin urakoitsijoiden hankalaa tilannetta antamalla heille mahdollisuuden lisätöihin metsien hoidossa.



Tornator on lisännyt ahkerasti metsäomaisuuttaan kannattavan kasvun -periaatteella.

– Ostokriteereissä on yleinen tuottotavoite ja ostamme ensisijaisesti jo olemassa olevien metsäomistusten lähistöltä. Tämä selittää kiinnostustamme myös Pohjois-Karjalan metsiin: siellä on valmis organisaatio, joka pystyy ottamaan metsät haltuun ja jolla on yhteydet puunostajiin, Henrik Nieminen sanoo.

Yhtiön Suomessa omistamista noin 635 000 metsähehtaarista noin 250 000 hehtaaria sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Maakunnan metsätilamarkkinoilla on tarjonnan havaittu kutistuneen, ja asiantuntija-arvion mukaan parhaat tilat eivät tule yleiseen myyntiin, kun Tornator ehtii ostaa ne.

– Tässä on selkeästi sana kiirinyt muutaman vuoden aikana. Meillä on prosessi viritetty siihen malliin, että myyjät kokevat kauppatapahtuman nopeaksi, luotettavaksi ja helpoksi – ja kauppa syntyy ilman välityspalkkiota. Meidän kannalta tietysti hyvä, että saamme paljon suoria kontakteja.

Kysyntä metsätiloista on Niemisen mukaan lisääntynyt metsärahastojen tultua markkinoille.



Tornator on ottanut ensiaskeleita myös metsänvuokrauksessa; yhtiö tarjoaa ensimmäisenä Suomessa vuokrauspalvelua. Viime kesäkuussa se vuokrasi ensimmäiset metsätilansa, ja ne sijaitsevat Pohjois-Karjalassa.

Yhtiössä nähdään, että kaupungistumisen myötä entistä useampi metsänomistaja on valmis vuokraamaan metsänsä ammattilaisten hoidettavaksi.

– Tämä on varmasti pitkässä puussa, emmekä koe sitä ongelmaksi, että lähtö on ollut hidasta. Kaikkeen uuteen sisältyy aina ennakkoluuloja ja pelkoja.

Henrik Nieminen kertoo, että Tornator tarjoaa lähtökohtaisesti 20 vuoden vuokrasopimusta, mutta sopimus on irtisanottavissa periaatteessa aiemminkin.

– Sopimus alkaa raksuttaa tasaista kuukausituloa ensimmäisestä kuukaudesta alkaen metsätilan omistajalle. Alussa sovitaan, mikä on tavoitepuusto sopimuksen lopussa ja tehdään yhdessä selväksi, millaisin toimin lähdetään etenemään. Sen mukaan vuokrakin muotoutuu.

Vuokra määräytyy saatavissa olevien hakkuutulojen ja metsänhoitomenojen mukaan. Kuviokohtaisten tietojen pohjalta voidaan laskea puuston kasvu- ja hakkuumahdollisuudet koko sopimuskaudelle.

Tornatorin tekemässä esimerkkilaskelmassa sadan hehtaarin hyväkasvuisesta metsäpalstasta on mahdollista saada 7 500 euron vuotuinen vuokratulo eli 625 euroa kuussa. Laskelman palstalla puuston kokonaismäärä olisi 20 vuoden vuokra-ajan jälkeen viidenneksen suurempi kuin lähtötilanteessa.



Tornator on kokeillut maillaan myös luonnontuoteliiketoimintaa toimittamalla mahlaa yhteistyökumppanilleen tohmajärveläiselle Nordic Koivulle. Keruualaa ei ole kuitenkaan laajennettu Tornatorin koivikoissa kevään 2016 aloituksen jälkeen.

– Emme näe, että siinä olisivat riskit ja tuottosuhde kohdallaan ja päätimme keskittyä meille tutumpaan metsätalouteen, Nieminen sanoo.

Tornatorin metsätaloudelle luo pohjaa kasvavien metsähehtaarien myötä suuruuden ekonomia.

– Meillä on metsiä, mistä löytyy korjuukohteita heikommissakin keliolosuhteissa. Olemme lisäksi panostaneet alusta pitäen metsätieverkoston hyvään kuntoon, mikä palkitsee hankalina aikoina.

Tornatorin menestyksessä Nieminen nostaa henkisen pääoman merkityksen metsäpääoman rinnalle.

– Henkilöstön kouluttaminen ja hyvinvointi on erittäin tärkeää.

Toimitusjohtaja ihmettelee, miten metsämaa-Suomi meinaa aina välillä unohtaa juurensa ja miten nykyinen hyvinvointivaltio on rakennettu.

– Toivottavasti metsien suuri merkitys on taas kristallisoitumassa. Jos metsäsektori ei voi hyvin, niin sitten Suomikaan ei voi hyvin – ja päinvastoin.