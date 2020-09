Trump ei usko, että poliisin sisällä on rakenteellista rasismia – "joukossa mätiä omenoita"

CNN:n mukaan kysymys, johon Trump vastasi, oli alun perin esitetty kahdelle Kenoshan turvallisuutta käsittelevässä keskustelussa olleelle pastorille. Heiltä oli tiedusteltu, uskovatko he poliisivoimissa olevan rakenteellista rasismia.

Trump kuitenkin ehti vastaamaan ensin.

– Minä en usko sitä. Minusta poliisi tekee uskomatonta työtä ja luulen, että joukossa on joitain mätiä omenoita, hän kommentoi.

– On myös muita tilanteita, joissa he (poliisit) ovat suunnattoman paineen alla eivätkä käsittele sitä hyvin. He kutsuvat sitä kuristamiseksi, ja sitä tapahtuu, hän lisäsi uutiskanavan mukaan.

Poliisi ampui reilu viikko sitten mustaa miestä Jacob Blakea selkään Kenoshassa. Blake jäi eloon, mutta on halvaantunut. Ampuminen on herättänyt mittavia mielenosoituksia, jotka ovat äityneet ajoittain väkivaltaisiksi.

Viime viikon tiistaina mielenosoituksissa kuoli kaksi ihmistä, kun 17-vuotias Trumpin kannattajaksi kuvailtu nuori mies avasi tulen mielenosoittajia kohtaan.

"Lakia ja järjestystä"

Trump kutsui tiistaina Kenoshan protesteja "kotimaiseksi terrorismiksi".

– Nämä eivät ole rauhanomaisten mielenosoittajien toimia vaan kotimaista terrorismia, Trump sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kun Trumpilta kysyttiin rauhanomaisten mielenosoittajien vaatimista rakenteellisista muutoksista, hän sanoi myös muiden ihmisten vaativan muutosta, vaikka nämä eivät osoita mieltään, kertoo Washington Post.

Trump arvioi lehden mukaan, että edellä mainitut ihmiset haluavat "lakia ja järjestystä". Trump on omaksunut samaisen fraasin vaaliviestikseen.

– He haluavat poliisien olevan poliiseja. He haluavat ihmisiä, jotka pitävät heidät turvassa siellä, missä heidän taloihinsa ei murtauduta, missä heitä ei raiskata ja murhata. Sitä he haluavat. Ja he ovat myös mielenosoittajia. Mutta he eivät kävele pitkin katuja, Trump jatkoi.

Trump on CNN:n mukaan myös kertonut, että hänen hallintonsa on sitoutunut tarjoamaan Wisconsinin osavaltioon kymmenien miljoonien edestä rahoitusta. Rahaa on määrä ohjata muun muassa turvallisuuden parantamiseen, poliisin toimintaan sekä mellakoissa kärsineille pienyrityksille.

"Hänelle kyse on aina hänestä itsestään"

Niin Blaken perhe kuin demokraattipoliitikotkin olivat ennen Trumpin Kenoshan-visiittiä sanoneet, että vierailu lietsoo vain entisestään kaupungin jännitteitä.

Trump on jättänyt laajalti huomiotta mielenosoituksiin liittyvän rasismikeskustelun ja syyttänyt mielenosoittajia mellakoitsijoiksi. Hän on maalannut samalla kuvaa itsestään "lain ja järjestyksen presidenttinä".

Trump ei ole myöskään suostunut tuomitsemaan omankädenoikeutta harjoittavien aseistautuneiden ihmisten toimia.

Muun muassa tällaisen retoriikan vuoksi myös Wisconsinin osavaltion demokraattikuvernööri Tony Evers pyysi Trumpia jättämään vierailunsa väliin. Evers uskoi presidentin läsnäolon vaikeuttavan toipumista, kun taas Trump koki ennen vierailuaan, että hänen visiittinsä "lisäisi innostusta".

Mustien oikeuksia ajavan NAACP-järjestön johtajan Derrick Johnsonin mielestä Trumpin tiistaisessa vierailussa ei ollut kyse yhteisön yhdistämisestä, vaan vaalikampanjoinnista, kertoo CNN. Johnsonin mielestä tämä on valitettavaa, koska yhteisössä on menetetty henkiä ja siihen pitäisi hänen mielestään puuttua.

Johnson kertoi CNN:lle, että mustien yhteisö kärsii aggressiivisen poliisitoiminnan vuoksi. Hän uskoo, että Trump välittää vain presidentinvaalista.

– Hänelle kyse on aina hänestä itsestään. Jos hän saa tukea poliisien ammattiliitolta, poliisien veljeskunnalta, tulee hän edistämään heidän viestiään. Tässä ei ole lainkaan kyse kivusta, joka kansakuntaamme kohtaa, Johnson sanoi.

Trump on ottanut kunnian "laittomuuksien vähentymisestä"

Trump ilmoitti viime viikolla lähettävänsä liittovaltion joukkoja Kenoshaan, vaikka Wisconsinin kuvernööri oli kuitenkin jo Trumpin ilmoitusta edeltävänä päivänä kertonut, että kansalliskaartin läsnäoloa lisätään. Tästä huolimatta Trump on ottanut kunnian kehityksestä, jota hallinto on kuvaillut kaupungin laittomuuksien vähentymiseksi.

Kenoshassa asuva Nicole Populorum on katsonut kuistiltaan, kuinka poliisi sulkee lähikatuja eikä ole ottanut Trumpin puheita vastaan hyvällä. Populorum painottaa yhteisön tehneen yhdessä työtä toipumisen eteen Kenoshassa.

– On tietämätöntä ja loukkaavaa, että hän (Trump) sanoo, ettei Kenoshaa olisi ilman häntä, Populorum sanoi.

Blaken ampuminen on aiheuttanut jälleen suuria poliisiväkivallan vastaisia protesteja ympäri maata. Mustien kokema poliisiväkivalta on ollut tänä kesänä erityisesti tapetilla Yhdysvalloissa. Laajat Black Lives Matter -protestit levisivät alkukesästä ympäri maata sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli poliisin kuristusotteessa.

Tiistaina kerrottiin jälleen mustan miehen kuolleen poliisin käsiin. Poliisi oli maanantaina ampunut pidätystilanteessa paenneen 29-vuotiaan Los Angelesissa. Liikennerikkomuksen vuoksi pysäytetty mies oli paennut poliisia jalan. Mies oli lyönyt yhtä poliiseista, kun hänet oli saatu kiinni. Samalla mieheltä oli tippunut hänen mukanaan olleita esineitä, joiden joukossa oli käsiase. Tämän jälkeen poliisi oli ampunut miestä.

