Kyljelleen kaatunut kuorma-auto katkaisi liikenteen yöllä moneksi tuntia Tampereella – valtatie 12 avautunut liikenteelle

Kuorma-auton tielle kaatumisen vuoksi Tampereella suljettu valtatie 12 on jälleen auennut liikenteelle. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo liikenteen olleen poikki noin neljän tunnin ajan.

Louhosmurskaa kuljettanut raskas ajoneuvo kaatui kyljelleen noin kilometri Pispalan valtatien liittymästä Nokian suuntaan, kerrotaan pelastuslaitokselta aamulla ennen puoli viittä. Aiemmin pelastuslaitoksen palomestari arvioi onnettomuuspaikan olleen vain 150 metriä mainitusta risteyksestä.

Palomestari Jari Hiltunen Pirkanmaan tilanne- ja johtokeskuksesta kertoi aiemmin aamuyöstä STT:lle, että kaatuneen ajoneuvon kivilasti oli levinnyt ja tiellä oli isoja kivenmurikoita.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ajoneuvossa oli ollut kaksi ihmistä, jotka vietiin tarkastettavaksi Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystykseen. Pelastuslaitoksen mukaan heidän vammansa olivat lieviä.

Tieto onnettomuudesta tuli hieman puolenyön jälkeen.

Onnettomuus johtui luultavasti renkaan puhkeamisesta

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan onnettomuus johtui ilmeisesti kuorma-auton renkaan puhkeamisesta.

Liikenne oli onnettomuuden jäljiltä tuntien ajan poikki kumpaankin suuntaan ja poliisi ohjasi liikennettä Tesoman liittymän päässä sekä Pispalan risteyksen paikkeilla.

Hiltusen mukaan kuorma-autosta vuosi onnettomuuden jäljiltä myös polttoainetta, mutta hän kertoi aamuyöllä ennen puolta kahta, että vuoto oli saatu tukittua. Lisäksi hän kertoi tuolloin, että ajoneuvoa alettiin nostaa pystyyn nosturilla, myös muuta kalustoa oli tulossa raivaamaan tietä.

Valtatie 12 on Hiltusen mukaan vilkasliikenteinen. Sitä kautta pääsee Tampereelta muun muassa Turkuun, Poriin ja Nokialle.

– Onneksi ei tullut muita ajoneuvoja vastaan. Tuossa on yksi ajoneuvo pysähtyneenä, ilmeisesti se on jollain tavalla osallisena, mutta se on noin 50 metriä onnettomuuspaikasta tien sivussa hätävilkut päällä, Hiltunen kertoi aamuyöllä ennen puolta kahta.

Korjattu aiempaa uutista: Palomestari kommentoi asiaa ennen puolta kahta eikä ennen puolta yhtä kuten aiemmin kerrottiin.