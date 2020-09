Suomessa 19 uutta koronatartuntaa, ei uusia koronaan liittyviä kuolemia – Koronavilkku-sovellus ladattu jo liki 1,4 miljoonaa kertaa

Suomessa on keskiviikkona raportoitu 19 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia ei ole nyt todettu.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu Suomessa tähän mennessä 335.

Kahden viime viikon aikana koronatartuntoja on raportoitu yhteensä 356. Se on 63 enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla, jolloin tapauksia oli 293.

Viimeisen seitsemän vuorokauden tartuntatapausten määrä on 159. Se on 38 tapausta vähemmän kuin edeltävänä seitsemänä vuorokautena.

Sairaalahoidossa on Suomessa yhdeksän koronapotilasta, joista tehohoidossa on kaksi.

Turussa 300 tautitapauksen raja rikki

Turussa ylitettiin tänään surullinen rajapyykki, kun 300 varmistettua tautitapausta meni rikki.

Jyväskylässä puolestaan varmistettiin aiemmin keskiviikkona kuusi uutta koronavirustartuntaa, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Näytteet oli otettu karanteeniin määrätyiltä ihmisiltä maanantaina, joten uusille karanteenipäätöksille ei ole näiden uusien tartuntojen vuoksi tarvetta. Kokonaisuudessaan Jyväskylässä on alkuviikon aikana todettu 25 koronatartuntaa.

Kainuun Kuhmossa perjantaina todettu tautirypäs osoittaa rauhoittumisen merkkejä, Kainuun soten tiedotteessa kerrotaan. Kaikki noin 200 altistunutta on tavoitettu ja ihmiset, joilla on ollut oireita, on testattu.

Tähän mennessä altistuneiden joukosta on löydetty 20 tartuntaa, ja on todennäköistä, että loppuviikon aikana valmistuneista testeistä jotkin ovat positiivisia.

Koronavilkku-sovelluksen ladannut neljännes Suomen väestöstä

Suomessa on ladattu koronavilkku-sovellus puhelimiin jo liki 1,4 miljoonaa kertaa, tviittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho tänään. Latausmäärä vastaa neljännestä Suomen väestöstä.

Sovellus keräsi vain noin vuorokaudessa miljoona latausta. THL luonnehti tiistaina suomalaisten latausintoa odottamattoman suureksi.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovellus lähettää ilmoituksen, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle. THL:n Yrttiaho arveli tiistaina, että sovellus lähettää ensimmäiset ilmoituksensa lähipäivinä.

Sovelluksen löytää sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.

Ei vastaa koronatestiä

On syytä muistaa, että Koronavilkku-sovelluksen lähettämä altistumisilmoitus ei ole koronatesti. Sovellus ei siis kerro, onko käyttäjä sairastunut.

Toisaalta se, että ei saa missään vaiheessa Koronavilkulta altistumisen ilmoitusta, ei tarkoita, ettei ole missään vaiheessa altistunut. Kaikilla ei ole sovellusta käytössä, ja joillakin tauti on oireeton, jolloin he eivät hakeudu virustestiin.

Jos Koronavilkun käyttäjälle tulee ilmoitus mahdollisesta altistumisesta, on syytä ensin lukea sovelluksen antamat toimintaohjeet. Sovellus antaa ohjeita hygieniasta huolehtimiseen ja kotikaranteeniin sekä ohjeistaa oman paikkakunnan terveydenhuollon piiriin.

Ensisijaisena tapana altistuneita ohjataan tekemään oirearvio Omaolo-palvelussa, jossa pystytään myös ohjaamaan terveydenhuollon työjonoon.