Suomen koronatilanne pysyi rauhallisena elokuussa

Suomen koronavirustilanne on edelleen rauhallinen, sanovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan.

Elokuun alussa tartuntojen määrässä ja taudin ilmaantuvuudessa oli nousua verrattuna kesä- ja heinäkuuhun. Kuukauden edetessä lukemat kuitenkin tasaantuivat.

Maassa on todettu sekä kotoperäisiä että ulkomailta tulleita tautitapauksia. Suuri osa altistumisista kotimaassa on tiedotteen mukaan tapahtunut vapaa-ajalla, kuten perhe- ja yleisötapahtumissa. Ulkomailta peräisin olevat tapaukset on jäljitetty useisiin eri maihin. Kaikkien tapausten alkuperä ei ole tiedossa.

Tartuntojen määrä ei kuitenkaan ole noussut selvästi, vaikka altistumistapausten määrä on selvästi kasvanut.

Kaikki altistumiset eivät ole jäljitettävissä vapaa-ajan piiriin, sillä viime viikkoina on todettu useita joukkoaltistumisia myös muun muassa kouluissa, opiskelupaikoissa ja päiväkodeissa.

R-luku eli taudin tartuttavuusluku on arvioiden mukaan 1,20–1,30. Tämä tarkoittaa, että tauti leviää, sillä taudinkantajat tartuttavat muita ihmisiä. Taudin laantumiseen vaadittaisiin, että R-luku olisi alle yhden.

Suomessa oli todennettu keskiviikkoon mennessä 8 161 koronavirustapausta, joista noin 7 350 on parantuneita ihmisiä. Parantuneiden osuus on siis yli 90 prosenttia. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 335.

Valtakunnallisesti laboratorioiden testauskapasiteetti on tiedotteen mukaan yli 16 000 näytettä päivässä. Viimeisen kahden viikon aikajaksolla testejä on tehty jo 11 000–14 000 kappaletta päivittäin.