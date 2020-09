Lapin matkailuyrittäjät joutuvat yhä jännittämään joulusesongin kohtaloa

Matkailuyrittäjien epävarmuus kasvaa talvikauden lähestyessä, mutta suunnitelmat matkailuputkesta eivät ole valmiina. Säätytalolle torstaina kokoontunut hallitus sivusi aihetta, mutta neuvotteluissa linjattiin isompaa kuvaa – strategiaa siitä, miten hallitus reagoi epidemian eri vaiheissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vaikutti tuskastuneelta mennessään neuvotteluihin ja toivoi linjauksia. Hallituksen pitäisi hänen mielestään pystyä vakuuttamaan matkanjärjestäjille mahdollisimman nopeasti, että ulkomaisille matkailijoille luodaan matkustusväylä Suomeen.

– Kello käy kotimaisen matkailun näkövinkkelistä, Lintilä sanoi.

Suomen epidemiatilanne on parempi kuin monissa muissa maissa. Sen takia Suomi edellyttää monien maiden osalta kahden viikon omaehtoista karanteenia maahan tultaessa, mikä ei lomamatkailijoille ole usein realistista.

Neuvotteluiden jälkeen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd.) ei ollut kerrottavaa, koska valmistelu on kesken. Tilanteen vakavuus on hänen mukaansa kuitenkin tunnistettu. Matkailu- ja rajakysymyksistä on tarkoitus neuvotella ensi viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti, että hallitus ehtii tehdä päätöksiä silmällä pitäen Lapin joulusesonkia.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi keskiviikkona valmistelevansa lainsäädäntöä, jonka myötä Suomeen suuntaavilta ulkomaalaisilta vaadittaisiin koronatestitulos ennen junaan, laivaan tai lentokoneeseen astumista. Tällä helpotetaan Marinin mukaan matkailuyrittäjien tilannetta.

Hyvät mahdollisuudet pysyä suvantovaiheessa, jos tauti otetaan vakavasti

Viruksen torjuntaa koskevassa strategiassa jaetaan tulevat mahdolliset vaiheet perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen, joilla viruksen leviämistä torjutaan eri keinoin. Perustaso kuvaa Suomen tilannetta keskikesästä näihin päiviin saakka.

Kiihtymisvaiheessa tautitapauksia ilmenisi 10–25 kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohti ja tartuntaketjut olisivat pääosin jäljitettävissä. Leviämisvaiheessa vastaava tautitapausten ilmaantuvuus olisi 18–50 sataatuhatta asukasta kohti, alle puolet tartuntalähteistä jäljitettävissä ja sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaisi jo nopeasti.

Viruksen torjumisessa korostuvat jatkossa alueelliset keinot. Sairaanhoitopiireillä on keskeinen rooli, ja niistä monessa jo on alueellinen yhteistyöryhmä toimien suunnitteluun.

– Henkilökohtaisesti olen ollut yllättynyt siitä, että nämä alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, sanoi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hän arvioi että tämän perusteella Suomella on hyvät mahdollisuudet pysyä perustasolla tai suvantovaiheessa, kun taudin torjunta otetaan vakavasti ja käytetään oikea-aikaisesti niitä keinoja, joita on käytettävissä.

"Emme todellakaan etsi syyllisiä" - selvitys koronatoimista ensi kesäksi

Torstaina saatiin lisätietoja myös riippumattomasta selvityksestä, jossa perataan koronapandemiasta johtuneita toimia. Sitä ryhtyy tekemään Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä toimiva tutkintaryhmä, jota johtaa johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Tarkastelu koskee ajanjaksoa vuoden alusta heinäkuun loppuun, eli se huomioi myös rajoitusten purkutoimet.

Selvityksen pohjalta annetaan toimenpidesuosituksia vastaavan kaltaisten tilanteiden varalle.

– Me emme todellakaan etsi tässä syyllisiä, tässä tutkinnassa ei katsota sitä, mokasiko joku ja kuka mokasi. Vaan tässä tarkastellaan asioita, jotta saadaan kehitettyä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja varautumista, sanoi Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Selvityksessä tarkastellaan tapahtumien kulkua ja viranomaisten reagointia ja toimia, tiedonkulkua viranomaisten välillä sekä viestintää kansalaisten suuntaan. Sen sijaan siinä ei tarkastella esimerkiksi lääketieteellistä hoitoa.

Tutkintaryhmän työn on määrä valmistua ensi vuoden kesäkuuhun mennessä.