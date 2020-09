Pedro Almodovar suunnittelee "värikästä ja teatraalista" länkkäriä

Espanjalainen ohjaajalegenda Pedro Almodovar suunnittelee uutta aluevaltausta. Hän kertoi torstaina Venetsian filmifestivaaleilla valmistelevansa lännenelokuvaa.

– Siitä tulee erilainen western, hyvin värikäs ja teatraalinen, ohjaaja kertoi tiedotustilaisuudessa.

Almodovar esitteli festivaalille uuden lyhytelokuvansa The Human Voice, jossa pääosaa esittää brittinäyttelijä Tilda Swinton. Filmi perustuu löyhästi Jean Cocteaun näytelmään.

Almodovar sanoi aikovansa aloittaa lokakuussa seuraavan elokuvansa esituotannon. Työnimi on Madres Paralelas. Sen jälkeen vuorossa on lännenelokuva, jonka nimeksi on ohjaajan mukaan tulossa "Extrana forma de vida".

Moninkertaisesti palkittu Almodovar sai kansainvälisen läpimurtonsa vuonna 1988 elokuvalla "Naisia hermoromahduksen partaalla".