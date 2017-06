Muistisairas mies kateissa Sodankylässä - poistui mökiltään illalla

Poliisi etsii Sodankylän Vuotsossa muistisairasta noin 70-vuotiasta miestä, joka poistui mökiltään Kievariaavantien varresta maanantaina illalla kello 20.30 aikaan. Mies on liikkeellä jalkaisin.

Kadonnut on 170 cm pitkä, harmaahiuksinen sekä harmaapartainen. Vaatetuksena kadonneella on sininen ulkoilupuku, jonka hihoissa on valkoiset raidat. Päässä hänellä on lippalakki.



Akuutit yleisöhavainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen p. 112 ja kiireettömät havainnot poliisin vihjepuhelimeen p. 0295416194.