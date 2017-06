LL: Lieksa aikoo palkata tulkin uudelle kaupunginvaltuutetulle - "Ei pysty seuraamaan suomenkielistä valtuustokeskustelua"

Lieksan kaupunginvaltuuston jäsen Mahamed Abdillahi (vas.) on pyytänyt kaupungilta tulkkipalvelujen käyttöä valtuustotyöskentelyyn, uutisoi Lieksan Lehti. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa tulevana maanantaina.

- Kaupunginhallitus on käynyt asiasta evästyskeskustelun. Keskustelussa linjattiin, että koska valtuutettu ei vielä pysty seuraamaan suomenkielistä valtuustokeskustelua, kaupunki kustantaa tulkkipalvelun valtuuston varsinaisten kokousten aikana, sanoo Lieksan kaupungin hallintojohtaja Johanna Tähkiö Lieksan Lehdelle.

Jos tulkkipalvelu myönnetään, tarkoittaa se käytännössä sitä, että tulkki kääntää puheen valtuutetun oman puhelimen välityksellä hänelle. Tulkkauspalvelun hinnaksi on arvioitu 1 000­-2 000 euroa vuodessa.

- Tulkki ei tule valtuuston kokoustilaan. Hän voi seurata kokousta netin kautta edellyttäen, että valtuusto tekee kokousten videoinnista päätöksen ensimmäisen kokouksensa alussa, Tähkiö selvittää.

Mahamed Abdillahi, 31, on vasemmistoliiton ainoa edustaja Lieksan valtuustossa. Hän sai kevään vaaleissa 73 ääntä.

Abdillahi on asunut turvapaikanhakijana Kajaanissa ja Kontioniemen vastaanottokeskuksessa. Oleskeluluvan saatuaan hän muutti perheineen Lieksaan vuonna 2010.

- Minun mielestäni Lieksa on hyvä paikka asua, koska tämä on monikulttuurinen paikka. Olen opiskellut suomen kieltä peruskoulussa ja sain myös ajokortin. Haluan oppia lisää suomen kieltä, koska se on todella tärkeä asia, Abdillahi kertoi Karjalaiselle huhtikuussa.

Asiasta uutisoi Lieksan Lehti.