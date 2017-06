Savonlinnassa on hoidettu tuhkarokkopotilasta, altistuneita pyydetään tarkistamaan rokotesuojansa

Savonlinnassa on keskussairaalassa hoidettu juhannuksen aikaan tuhkarokkoa sairastavaa miestä. Itä-Savon sairaanhoitopiiri tiedottaa, että tuhkarokkoa sairastanut italialaismies saapui päivystykseen viime viikon torstaina iltapäivällä.

Mies oli aiemmin ollut Punkaharjulla leirikeskuksessa, jossa asui samaan aikaan 140 ihmistä. Päivystyksessä ja leirikeskuksessa samaan aikaan olleita pyydetään tarkistamaan MPR-rokotesuojansa. MPR-rokote suojaa tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta.

Tuhkarokko leviää hengitysilman välityksellä.

Euroopassa on puhjennut laajoja tuhkarokkoepidemioita alueilla, joilla rokotuskattavuus on huono. Suomessa MPR-tauteja on esiintynyt 1990-luvun jälkeen vain yksittäisinä tartuntoina tai pieninä tautiryppäinä.