Syyttäjä: Sarjakuristaja yritti päästä samassa talossa asuvan alaikäisen kimppuun

Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on yrittänyt olla yhteydessä alaikäiseen uhriin ja pyrkinyt sisään uhrin asuntoon, kuvailee syyttäjä aamulla alkaneessa oikeusistunnossa. Alaikäinen nainen on asunut samassa talossa Penttilän kanssa.

Syyttäjä vaatii Penttilälle neljän vuoden vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Penttilä tiputti kirjeen tytön postiluukusta. Kirjeessä hän kertoo muun muassa nähneensä naisen ja tämän kuvia muutaman kerran ja pitävänsä tämän ulkonäöstä sekä haluavansa pitempiaikaista suhdetta. Kirjeessä hän kutsuu naista Suzyksi, joka ei ole naisen nimi.

Paria kuukautta aiemmin tytön oven takana sisään oli pyrkinyt mies mustat nahkahanskat kädessä.

– Isä yritti rauhoitella tyttöä ja uskoi, että kyseessä on väärälle ovelle eksynyt mies, syyttäjä kuvailee.

Kirjeen jälkeen tyttö alkoi itse selvitellä, kuka kirjeen on lähettänyt. Numeron perusteella kirjeen tiputtaja varmistui Penttiläksi. Myöhemmin hän tunnisti kertomansa mukaan ikkunasta pihalla keskustelleen Penttilän sisään pyrkineeksi henkilöksi.

Penttilä kiistää syytteen. Puolustuksen mukaan hän on yrittänyt tavoitella kirjeellä toista henkilöä eikä ole käynyt oven takana.

Puolustuksen mukaan Penttilä oli vieraillut verkkosivustoilla, joista oli tullut ponnahdusikkunoita. Ikkunoissa tarjotaan naisseuraa henkilöiltä, joita Penttilä on puolustuksen mukaan haksahtanut luulemaan oikeiksi. Koska ikkunoissa on kerrottu, että nainen asuu kilometrin säteellä, on Penttilä sekoittanut puolustuksen mukaan tytön ponnahdusikkunan naiseen. Tästä kertoo puolustuksen mukaan kirjeessä käytetty etunimi.

Penttilä on tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Penttilä on tuomittu myös useilla muilla rikosnimikkeillä ja teoissa on ollut toistuvuutta.

Penttilä on muun muassa vetänyt käteensä nahkahanskat ja kuristanut uhrejaan kaulasta. Oikeudessa hän on perustellut tekoja esimerkiksi sadomasokistisena seksinä.

Lainvoimaiset tuomiot Penttilällä on henkirikostuomioiden lisäksi muun muassa törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta. Käräjillä hänet on tuomittu myös kolmesta tapon yrityksestä, jotka muuttuivat hovioikeudessa törkeiksi pahoinpitelyiksi.

- - - - - - -

Korjattu aiempaa uutista klo 11.25: Penttilä asui tytön kanssa samassa talossa, ei samassa rapussa kuten uutisessa aiemmin virheellisesti sanottiin.