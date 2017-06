Pride-viikolla voi löytää sateenkaaren värejä useasta paikasta

Pride-viikko on alkanut näkyvästi, sillä moni taho on ilmaissut tukensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja yhdenvertaisuudelle sateenkaaren värein. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on esimerkiksi nostanut sateenkaarilipun salkoon ja Helsingin kaupunginteatteri on valaistu sateenkaaren värein.