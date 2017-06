IS: Tekninen vika Yle Areenassa - Pikku Kakkosen tekstityksessä puhuttiin murhista

Lehden mukaan lohjalainen 8-vuotias tyttö oli katsomassa tiistaina ohjelmaa Yle Areenasta ja huusi yhtäkkiä äidilleen, että tekstityksessä puhutaan murhista ja poliisista.

Äiti kertoo lehdelle huomanneensa, että tekstit olivat peräisin aikuisten ohjelmasta. Hän otti kuvia ruudusta, jossa kuvassa on Pikku Kakkosen ohjelma mutta tekstitys eri sarjasta. Ilta-Sanomat on selvittänyt, että tekstit olivat todennäköisesti peräisin BBC:n kolmiosaisesta tiededokumentista, jonka ensimmäisen jakson nimi on Ruumiit.

Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana pahoittelee lehdelle virhettä.

Tekstitysvirheitä oli Yle Areenan ohjelmissa laajasti maanantai-illasta alkaen. Viimeiset korjaukset tehtiin keskiviikkoaamuna.