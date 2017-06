Alkukesän viileä sää on hillinnyt sinileviä

Alkukesän viileät säät näkyvät sinilevän kukinnoissa tälläkin viikolla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Sisävesillä on tehty vain toistakymmentä havaintoa. Merialueilla leväkukintoja ei ole havaittu.

Ajankohtaan nähden sinilevähavaintoja on valtakunnallisilla seurantapaikoilla tehty keskimääräistä vähemmän. Sinilevää on havaittu yhteensä 14 havaintopaikalla, joista yhtä lukuun ottamatta sinilevää on ollut vain vähän. Sipoon Savijärvellä on todettu runsas pintakukinta.

Järvivesien pintalämpötilat ovat kahdesta kolmeen astetta viileämpiä kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin.

Sääolosuhteet vaikuttavat suuresti sinilevän esiintymiseen, tyynellä säällä ja veden lämmetessä paikallinen kukinta voi kehittyä nopeastikin.

Sinilevä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hippusina, tikkusina tai hiutaleina.