Oppositio ihmetteli kyselytunnilla hallituksen sote-aikataulun muuttumattomuutta

Oppositiosta ihmeteltiin eduskunnan kyselytunnilla hallituksen aikomusta pysyä sote-aikataulussaan perustuslakivaliokunnan lausunnosta huolimatta. Hallitus tiedotti jo aiemmin iltapäivällä, että se toteuttaa uudistuksen kokonaisuutena vuoden 2019 alusta alkaen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) sanoi kyselytunnilla, että hän on lukenut perustuslakivaliokunnan lausunnosta ponnet ja muutaman viimeisen kappaleen. Oppositiosta ihmeteltiin, että miten lausuntoon perehtymättä voi tiedottaa aikataulun pysyvyydestä.

Hallitus sanoi iltapäivällä yhä toteuttavansa uudistuksen kokonaisuutena vuoden 2019 alusta alkaen. Valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen.

Hallitus kuitenkin kertoi analysoivansa jatkovalmistelussa lisäajan tarpeet ja sen, miten yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen vaikuttaa siihen.

– Hallitus perehtyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon huolellisesti ja valmistautuu viivytyksettä tekemään perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset täydentävällä hallituksen esityksellä, tiedotteessa sanottiin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen korjaamiseen riittää täydentävä esitys. Hän haluaa kuitenkin ensin odottaa virkamiesjohdon arvioita perustuslakivaliokunnan esittämistä muutoksista.

Trio ja reformiministerit koolle perjantaina

Sipilä keskustelee lausunnosta huomenna ministeritrion kanssa. Sipilän lisäksi trioon kuuluvat valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (uv.).

Virkamiesarvio valmistunee alkuviikosta.

– Esityksen korjaus vie viikkoja. Käsittely menee alkusyksyyn. Aikatauluun vaikuttaa se, vaativatko muutokset uuden lausuntokierroksen, Sipilä sanoo.

Hallitus korostaa, että lainsäädännön valmistelun, toimeenpanon valmistelun maakunnissa ja valtakunnallisesti tehtävän valmistelun on jatkuttava keskeytyksettä.

Hallituksen reformiministeriryhmä käsittelee sote-uudistuksen aikataulua kokouksessaan perjantaiaamuna, kertoo ryhmään kuuluva sisäministeri Paula Risikko (kok.)

Risikon mukaan vielä on epäselvää, paljonko perustuslakivaliokunnan edellyttämien korjausten tekeminen sote-lakipakettiin vie aikaa.

– (Perustuslakivaliokunnan) kommentit otetaan vakavasti, ilman muuta. Ne korjaukset, mitä perustuslakivaliokunta edellyttää, tehdään totta kai. Miten paljon siinä menee aikaa, se riippuu siitä, mitä kaikkea sieltä löytyy, kertoi Risikko iltapäivällä eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunta esitti tänään kritiikkiä muun muassa soten valinnanvapausesityksestä. Valiokunta katsoo, että lakiesitys on otettava uuteen valmisteluun ja hallituksen on tehtävä siitä täydentävä tai kokonaan uusi esitys.

Perustuslakivaliokunnan tulkintalinja on liian tiukka, sanoo valiokunnan varajäsen Ben Zyskowicz (kok.). Hän on ollut valiokunnan varajäsenenä reilun viikon, kun kokoomus siirsi hänet kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen (kok.) tilalle.

Zyskowiczin mukaan valiokunnassa äänestettiin tiettyjen yksityiskohtien ilmaisemisesta ja luokittelemisesta perustuslakikysymyksiksi.