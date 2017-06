Purjeveneen voi vuosikymmenen päästä saada pilkkahintaan

Seuraavan vuosikymmenen aikana perikunnille tulee jäämään paljon purjeveneitä, joista ne haluaisivat eroon, ennakoi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilytoimikunnan puheenjohtaja Harri Sane.

Monet purjeveneiden omistajat alkavat olla ikääntyneitä, eikä nuoremmilla ole intoa tai mahdollisuutta omistaa veneitä. Tosiharrastaja voikin vuosikymmenen päästä saada hyvän purjeveneen omakseen halvalla, kun ylitarjontaa syntyy.

Sane uskoo, että veneiden vuokraaminen yleistyy. Hän arvelee myös yksityishenkilöiden välisen Airbnb-tyylisen venevuokrauksen suosion kasvavan.

Matkaveneily on Sanen mukaan vähentynyt edellisen vuosikymmenen aikana. Saman havainnon on tehnyt joensuulainen Peter Sjölund, 64, joka on veneillyt M/S Adalminallaan nyt 25 vuotta.

Varsinkin Saimaan pohjoispuoli on paikoitellen hyvin tyhjä. Pohjois-Karjalan suunnalla saattaa voida veneillä puoli päivää ilman vastaantulijaa.

- Etelä-Saimaa on yhä vilkas, vaikka sielläkin veneily on vähentynyt, Sjölund sanoo.

M/S Adalmina on ollut Sjölundin omistusaikana koko ajan kimppaveneenä. Aluksi omistajia oli kaksi, parhaimmillaan neljä ja nyt taas kaksi. Alusta asti oli selvää, että työtä on paljon suhteessa siihen, miten kauan yksi omistaja ehtii kesässä veneillä.

Nyt Sjölund kertoo pohtineensa toisen omistajan kanssa, olisiko jo aika myydä vene pois.

- Harrastus oli parempi, kun olimme nuorempia ja voimakkaita. Olemme miettineet, että jos sopiva ostaja tai porukka löytyisi, olisimme jo valmiita luopumaan.