Demokraatti: Veera Ruoho siirtyy hallituspuolueen riveihin

Ruohon myötä hallituksen enemmistö eduskunnassa vahvistuu 106 kansanedustajaan.

Ruoho on ollut ilman poliittista kotia perussuomalaisten hajoamisesta lähtien. Hän jätti perussuomalaisten ryhmän, mutta ei siirtynyt Uusi vaihtoehto -ryhmään.

– Hallitus. Se on ihan selvä asia, koska hallitusohjelma on se, mitä 2015 on luotu, Ruoho toteaa.

Hän ei vielä kerro, milloin hän aikoo paljastaa puoluevalintansa. Ruoho odottelee, että hänet erotettaisiin perussuomalaisista.

– Tänään kun avustajani sitä selvitti, siellä vastattiin, että se tulee kestämään vielä pitkään, koska ensin minulle lähetettäisiin kirjallisena selvityspyyntö minun tekemisistäni. Voin sanoa sille, että minulla ei ole kyllä mitään selittelemistä.