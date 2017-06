Nämä laivat risteilevät Pohjois-Karjalan vesillä

Sisävesien risteilykausi on päässyt nyt kunnolla vauhtiin. Pielisellä tarjolla on vielä säännöllistä reittiliikennettä Koli-Lieksa-Nurmes -reitillä kahden aluksen voimin. Niistä MF Pielinen on Suomen sisävesien suurin autolautta ja HF Suviexpress puolestaan Suomen nopein matkustajaliikenteessä oleva alus.