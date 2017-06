Lappeenrannan ihmissalakuljettajat tuoneet ihmisiä laittomasti maahan ennenkin – 17 ihmistä piilotettiin moottoriveneeseen

Rajavartiolaitos on jatkanut kesäkuun alussa Lappeenrannassa paljastuneen ihmissalakuljetusjutun tutkintaa. Tapauksessa 17 ihmistä salakuljetettiin Suomeen Saimaan kanavaa pitkin piilotettuna Venäjän lipun alla purjehtineeseen moottoriveneeseen.

Veneen miehistö on edelleen vangittuna, ja Rajavartiolaitoksen mukaan heidän epäillään tuoneen ihmisiä Suomeen laittomasti aiemminkin. Ainakin neljällä veneen aiemmista matkoista on Suomeen tuotu laittomasti ihmisiä kätkettyinä veneeseen.

Tapauksessa on Rajavartiolaitoksen mukaan viitteitä järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja tekoon epäillään olevan osallisena muitakin ihmisiä kuin 6. kesäkuuta Lappeenrannassa kiinni otetut kolme venäläismiestä. Taustalla epäillään olevan osittain samoja toimijoita, jotka järjestivät ihmisiä laittomasti Suomeen vuoden 2015 turvapaikkailmiön aikana.

Ulkomaalaiset oli piilotettu noin 12-metriseen, valkoiseen moottoriveneeseen, joka onnistui pääsemään tarkastuspisteiden ohi Lappeenrantaan asti 6. kesäkuuta.

Saimaan kanavaa pitkin tulevien on ohitettava Venäjän rajavartiopalvelun lähtötarkastuksen jälkeen vielä Suomen rajavartioston saapumistarkastus. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön tutkinnanjohtaja, kapteeniluutnantti Jan Sundell kertoi kesäkuun alussa, että molemmat tarkastukset tehtiin, mutta hän ei osannut sanoa, käytiinkö veneessä sisällä. Veneessä piileskelleitä olisi Sundellin mukaan tuskin huomattu, vaikka vene olisikin tarkastettu. Veneessä oli erilaisia penkkejä, luukkuja ja säilytystiloja, joiden avulla salakuljetetut olivat piiloutuneet.

Salakuljetetut ovat tämän hetkisen tiedon mukaan Jemenistä. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kuulusteluissa on selvinnyt, että he ovat joutuneet kuljetuksen aikana olemaan pienissä tiloissa ja osittain toistensa kanssa päällekkäin. He ovat myös kertoneet tunteneensa olonsa tukalaksi.

Tapauksen tekninen tutkinta on edelleen kesken. Tutkinnassa selvitetään myös sitä, onko kuljetettujen terveys ollut vaarassa esimerkiksi ilman loppumisen takia tai sen vuoksi, etteivät he olisi kyenneet pelastautumaan piiloista onnettomuuden sattuessa.

Sundell kertoi aiemmin, että tämänkaltainen tapaus on harvinainen.