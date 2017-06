Turvapaikanhakijoiden leiri poistettiin Rautatientorilta – "Mielenosoitus jatkuu poliisin varastossa"

Helsingissä 141 päivää mieltään osoittaneet turvapaikanhakijat poistuivat perjantaina illalla Rautatientorilta. Poliisi määräsi Oikeus elää -mielenilmauksen jättämään Rautatientorin perjantaina kello 19 mennessä.

Poliisin mukaan poistuminen sujui rauhallisesti.

– He noudattivat poliisin määräystä ja tekivät juuri niin kuin on sovittu, Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kommentoi STT:lle.

Mielenilmauksen tiedottaja Outi Poppin mukaan turvapaikanhakijoiden leiri purettiin paikalta kuuden aikaan. Paikalle kokoontuneet parisataa mielenosoittajaa marssivat pois poliisin valvoessa hieman seitsemän jälkeen.

– Onhan täällä kyyneliäkin näkynyt, ihmiset ovat surullisia, Popp kertoi poistumisesta.

Poliisin mukaan mielenilmaus voi jatkua muualla, mutta vielä perjantaina paikasta ei ollut tietoa.

– Mielenosoitus jatkuu väliaikaisesti poliisin varastossa, Popp naurahti viitaten siihen, että mielenosoittajien tavarat ovat poliisilla.

Viikonlopuksi mielenosoittajille on tarjottu paikkaa Pride-tapahtumasta. Turvapaikanhakijoiden on tarkoitus neuvotella uudesta mielenilmauspaikasta poliisin ja kaupungin kanssa maanantaina.

"Puolin ja toisin on ilmaistu mielipiteitä ja varsin vahvasti"

Poliisin mukaan mielenosoituksia Rautatientorilla tai sen läheisyydessä ei enää sallita turvallisuussyistä. Kopperoinen kertoi, että syynä tähän oli viimeaikainen levottomuus Rautatientorilla.

Maanantaina poliisi määräsi purettavaksi Rautatientorilta Suomi ensin -vastamielenosoituksen. Kopperoisen mukaan leirien välillä oli tapahtunut jonkinasteista uhkailua.

– Siellä on ollut nahistelua ja sanasotaa, on hyvin vaikeata arvioida, mikä sitten on ollut tarkoitus toteuttaa ja tehdä. Puolin ja toisin on ilmaistu mielipiteitä ja varsin vahvasti, Kopperoinen kertoi perjantaina.

– Tämä on ollut yksi peruste (purkamisille), ettei sattuisi mitään vakavaa tai jotain joka riistäytyisi käsistä.