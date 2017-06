Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat perjantaina, että soten valinnanvapauslaki vaatii täydentävän esityksen lisäksi uuden lausuntokierroksen. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan niin paljon muutostarpeita, että lausuntokierros on välttämätön.

Suurimmat ratkaistavat kysymykset ovat Sipilän mukaan yhtiöittämisvelvollisuuden poistuminen ja valinnanvapauslain velvoite aikataululliseen porrastamiseen. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa oli myös paljon yksittäisiä huomioita, jotka nekin vaativat työtä.

– Kun tämä lista pistetään peräkkäin, tuli selväksi, ettei kevyt menettely tule kysymykseen, Sipilä kommentoi.

Sipilän lausunto mukaili perustusvaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) torstaina esittämää näkemystä. Lapintie sanoi, että hyvän hallinnon mukaan seuraavaksi tarvitaan uudet asiantuntijakuulemiset, vaikutusarviot, lausunnot ja sen jälkeen uusi perustuslakivaliokuntakäsittely.

Muutostarpeista keskustelivat Kesärannassa pääministeri Sipilän lisäksi valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (uv.). Sipilän mukaan keskusteluissa päätettiin uudistuksen viemisestä yhdessä päätökseen.

Laki valmis aikaisintaan loppuvuodesta?

Sote- ja maakuntauudistusten projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti arvioi torstaina STT:lle, että jos soten valinnanvapaus tarvitsee uuden lausuntokierroksen, laki on valmis aikaisintaan marraskuussa. Pöystin mukaan maakuntavaalien järjestäminen aikataulussaan tammikuussa vaatisi silloin hallituksen eri esitysten käsittelyn eriyttämistä.

Tämä tarkoittaisi maakuntauudistuksen eriyttämistä perustuslakivaliokuntaan tyssänneestä valinnanvapauslaista. Maakuntahallintoa koskeville lakiehdotuksille valiokunta näytti vihreää valoa.

Sipilä korosti perjantaina, että kaikkia uudistuksen palasia kuljetetaan mukana.

– Tämä on meille kokonaisuus. Miten se sitten viedään eduskunnassa läpi ja missä järjestyksessä ovat niitä vaihtoehtoja, joissa valinnat tehdään ensi viikolla.

Valinnanvapauslakiesityksen vaatimia muutoksia ja aikatauluja puidaan virkamiesvetoisesti ensi viikolla. Maakuntavaalien aikataulua on Sipilän mukaan vielä liian aikaista arvioida.

– Meillä on tieto siitä, mitä pitää korjata. Mutta mitä se kalenteriaikana vaatii, siihen meidän pitää saada virkamiesten esitys, Sipilä sanoi.

Kokoomuksella ei vielä kantaa eriyttämiseen

Maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden eriyttäminen on yksi virkamiesten pöydällä olevista asioista, sanoi sisäministeri Paula Risikko (kok.) perjantaina.

– Tämä on yksi asia, jota analysoidaan, että kuinka paljon siinä on työtä ja mitä muutoksia pitää mihinkin lakiin tehdä ja mikä vaikuttaa mihinkin. Onhan näillä asiallinen yhteys, mutta kuinka suuri se yhteys on, sitä nyt arvioidaan.

Risikon mukaan kokoomuksen leirissä "ei missään nimessä" ole muodostettu kantaa eriyttämiseen, vaan nyt odotetaan virkamiesanalyysiä. Kokoomus on aiemmin korostanut, että valinnanvapauslain käsittelyn eduskunnassa pitää edetä yhtä aikaa maakuntalain kanssa.

Kokoomukselle voisi käydä valinnanvapauden vaiheittainen käyttöönotto, joka voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eri työkalut, kuten sote-keskukset, palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti otetaan eri vaiheissa käyttöön.