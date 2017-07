Hurja tilanne lastensuojelussa: Ei vapaita laitospaikkoja, päivystystilanteisiin ei voida vastata

Lastensuojelulaitokset ovat valtakunnallisesti todella täynnä. Erityisesti sosiaalipäivystyksen kautta tuleville lapsille ja nuorille on vaikea löytää kiireellisiä sijoituspaikkoja laitoksista.

Laitosten täyttyminen alkoi viime syksynä, ja tilanne on jatkunut samanlaisena kesään asti, Sunnuntaisuomalainen kirjoittaa.

– Tilanne on poikkeuksellinen. Yhteydenottoja on tullut huomattavasti enemmän tänä keväänä kuin yleensä, kertoo SOS-Lapsikylän Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomen aluejohtaja Janne Kankaanniemi.

Lähes kaikille aluehallintovirastoille on tullut kevään aikana pyyntöjä, että laitosten paikkalukuja saataisiin ylittää. Lain mukaan yhden lastensuojelulaitoksen osastolla saa olla yhtä aikaa seitsemän sijoitettua lasta.

Joidenkin arvioiden mukaan lastensuojelulaitosten tiukka tilanne saattaa kertoa siitä, että sijoitusten määrä on kääntymässä nousuun. Yksi selitys on myös se, että osa lapsista voi todella pahoin. Monessa kunnassa on tarve nimenomaan vaativalle laitoshoidolle.

– On nuoria, joiden oireilu vaatii todella osaavaa henkilökuntaa ja paljon tukea. Heillä voi olla esimerkiksi rajua väkivaltaa. Tällaisille nuorille paikan löytäminen voi olla todella haastavaa, toteaa Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Susanna Hoikkala.

Koko artikkeli tilaajille: Lastensuojelulaitokset ovat kaikkialla Suomessa täynnä