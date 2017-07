41-vuotias mies ajoi humalassa puuta päin Joroisissa, kaksi loukkaantui vakavasti

Etelä-Savossa Joroisissa henkilöauto ajoi varhain sunnuntaiaamuna ulos tieltä ja törmäsi puuhun. Onnettomuus tapahtui noin kello kahden aikaan. Pelastuslaitoksen mukaan autossa oli yhteensä neljä miestä joista kaksi loukkaantui vakavasti. Kaksi pahemmin loukkaantunutta kuljetettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan vammojen takia. Auto meni onnettomuudessa korjauskelvottomaksi.

Poliisin mukaan autoa kuljettanut 41-vuotias mies puhalsi alkometriin 2,05 promillen lukemat. Kaksi muuta miestä olivat 26-vuotiaita ja kolmas mies 45-vuotias. Poliisi tutkii tapausta törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Jarno Laiko lan mukaan autolla on ollut onnettomuushetkellä kova vauhti. Tuohilahdentiellä onnettomuuspaikalla on Laikolan mukaan tiukka, lähes 90-asteen mutka. Alueella on 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Ilmoituksen onnettomuudesta teki autossa ollut henkilö.