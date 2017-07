Loma-aika näkyy kuntapalveluissa

Lähes kaikki kunnanvirastot sulkevat ovensa tai supistavat aukioloaikojaan kesäaikana. Kuntien nettisivuilta koottujen tietojen perusteella yli puolessa Suomen kunnista on käytössä virastojen kesäsulku, jolloin valtaosa työntekijöistä on lomalla ja kunnantalon ovet lukittuna. Tyypillisin kesäsulku käynnistyy ensi maanantaina ja kestää kolme viikkoa.

Suosituissa mökkikunnissa tiedostetaan kesäasukkaiden tarvitsemat palvelut. Puumalassa ei ole kesäsulkuun lähdetty, sillä kunnanviraston palveluille riittää kysyntää.

– Toki meillä väkeä lomalla on koko ajan, mutta lomat on porrastettu niin, että kunnanvirasto on avoinna läpi kesän. Tekninen puoli on työllistetyin lomalaisten osalta. Rakennuslupa-, jäte-, vesi- ja venepaikka-asioista riittää kysyttävää, kunnanjohtaja Matias Hilden sanoo.

Useimmissa kunnissa kesäasukkaat pääsevät nauttimaan normaaleista kunnan peruspalveluista, mikäli niitä vain osataan käyttää.

– Asiointiliikennettä pidetään yleensä vanhemman väen palveluna, mutta kyllä sitä voivat hyödyntää ihan kaikki kuntalaiset. Myös meidän kesäasukkaat, Hilden lupaa.

Mäntyharjulla kunnanviraston ovet ovat lukittuna loma-aikaan, mutta palvelut pelaavat. Tilastokeskuksen listauksen mukaan kunnassa oli viime vuonna 4 816 kesämökkiä. Ja lisää on tulossa, sillä parhaillaan käynnissä on lähes 200 erilaista rakennushanketta, joista osa toki on normaaleja remontteja.

– Mökkiläisten tarpeet palveluissa huomioidaan, sillä he ovat meille erittäin tärkeä ryhmä. Kunnantalon palveluja olemme tuoneet torilla sijaitsevaan kunnan infopisteeseen. Ja vaikka virasto on suljettuna, rakennusvalvonta on töissä koko kesän ajan kentällä kiertämässä. Lupa-asiat ja rakennustarkastukset hoituvat kesäaikanakin, kunnanjohtaja Jukka Ollikainen sanoo.

Tietoja kuntien palveluista loma-aikaan ja mahdollisista kesäsuluista löytyy kuntien nettisivuilta.