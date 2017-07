Hiekanveiston Euroopan-mestaruus Venäjälle, Suomi komeasti kakkoseksi

Venäläinen Tanya Tikka on voittanut hiekanveiston Euroopan-mestaruuden. Voittajateoksessa mieshahmo syleilee maapalloa. Suomea edustanut hiekkataiteilija Timo Koivisto nappasi kilpailussa hopeasijan. Kolmossijalle tuli Italian Walter Fallini.

Enonkoskella Etelä-Savossa käydyssä kisassa oli mukana osallistujia 13 maasta ja vuoden teemana oli Suomi 100.

Kisaveistokset ovat nähtävissä talveen asti. EM-kisat järjestettiin tänä vuonna toista kertaa.

Hiekanveistotapahtumia on järjestetty Suomessa 20 vuoden ajan. Hiekkataide on kehittynyt muun muassa Lappeenrannan hiekkalinnan myötä ja kansainvälisten hiekanveistäjien Suomi-vierailujen ansiosta. Lappeenrantaan kohosi tänä kesänä massiivinen hiekkalinna jo 14. kerran. Linna on kaupungille tärkeä matkailukohde.