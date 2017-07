Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) keräämien ennakkotietojen mukaan kesäkuussa hukkui 11 ihmistä, joista juhannuksena kuusi. Hukkuneet olivat yhtä lukuun ottamatta miehiä. Hukkumisista kuusi sattui vesiliikenteessä ja yksi ilmeisesti liukastumisen seurauksena. Lisäksi suomalaismies hukkui Ranskassa sukellusonnettomuudessa. Lopuissa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Yhteensä tammi-kesäkuussa on ennakkotilastojen mukaan hukkunut 33 ihmistä.

- Vesiliikenteeseen liittyvät hukkumiskuolemat tapahtuvat usein melko lähellä rantaa, tutuilla vesillä, jossa ollaan liikkeellä pienehköllä moottori- tai soutuveneellä. Iso osa näistä hukkumisista olisi vältettävissä, mikäli ihmiset käyttäisivät pelastusliivejä aina vesille lähtiessään ja tiedostaisivat veteen liittyvät riskit, muistuttaa SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen tiedotteessa.

Sää on alkukesänä ollut melko epävakaista ja lämpötilat tavanomaista alhaisempia. Näin myöskään uimavedet eivät ole ehtineet vielä lämmetä.

- Uimareiden on hyvä muistaa, että uidaan rannan myötäisesti, jotta jalat yltävät tarvittaessa pohjaan. Uimaan ei tule lähteä yksin, jotta tarvittaessa on joku paikalla auttamassa esimerkiksi krampin yllättäessä. Saunan jälkeen on hyvä vilvoitella hetki ennen veteen hyppäämistä etenkin, kun vedet ovat tavallista viileämpiä. Kylmä vesi voi myös kangistaa pidemmällä matkalla, joten turhia riskejä kannattaa välttää, Heinonen toteaa.

- Uimassa olevia lapsia tulee valvoa herkeämättä ja riittävän lähellä – mielellään käsivarren mitan päässä. Mökillä kannattaa sopia, kuka milloinkin on vastuussa lasten valvonnasta ja pienimmille voi rannan läheisyydessä pukea pelastusliivit päälle.

Kesäkuun hukkumiskuolemista tapahtui kolme Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa, kaksi Lounais-Suomessa ja yksi Pohjois-Suomessa sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa ja yksi ulkomailla. Viime vuonna kesäkuussa hukkui 14 ihmistä ja tammi-kesäkuussa 49 ihmistä.