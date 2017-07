Alkuvuonna oli ennätysvähän palokuolemia - "Jokainen on turha ja surullinen"

Vuoden alkupuoliskolla oli poikkeuksellisen vähän palokuolemia, kertoo Suomen pelastusalan keskusliitto tiedotteessaan. Tulipaloissa menehtyi kesäkuun loppuun mennessä 23 ihmistä, kun viiden edellisvuoden keskiarvo vastaavalta ajanjaksolta oli 41 palokuollutta.

- Vuoden alkupuoliskon lukemat antavat toivoa siitä, että palokuolemien määrä voisi laskea siihen mihin pitääkin eli nollaan, SPEKin erityisasiantuntija Ira Pasi sanoo.

Tämä toteutui hetkellisesti vuosi sitten heinäkuussa, jolloin tulipaloissa ei menehtynyt yhtään ihmistä. Tämän vuoden alkupuoliskon lukema 23 palokuolemaa vahvistaa, että palokuolemien määrä jatkaa laskuaan. Vuoden vaihteessa tehdyn tarkastelun mukaan kuuden vuoden liukuva keskiarvo on laskenut 2010-luvulla noin sadasta noin 75:een.

- Jokainen palokuolema on turha ja surullinen, varsinkin kun ne olisi voitu estää. Toimiva palovaroitin on mahtava henkivartija, koska se herättää syvästäkin unesta. Useimmat palonalut pystyy itse sammuttamaan, ja jos poistumisreitit on katsottu ja kokeiltu, on tulipalosta hyvät pelastautumismahdollisuudet.

Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan ja Pelastusopiston Pronto-tilastointiin.