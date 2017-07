Lapissa hytistään sateessa, eikä muuallakaan nautita helteestä

Pohjois-Suomessa varoitetaan kovasta sateesta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Koillismaalta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella on odotettavissa runsasta sadetta, joka tulee tasaisesti pitkin päivää.

– Ukkossaderyöppyä sinne ei ole tulossa, sanoo päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka. Hänen mukaansa sadetta näyttää riittävän huomisen puolelle, kunnes se hiipuu.

Eniten sadetta on odotettavissa Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiön itäosassa.

Päivästä on tulossa melko viileä koko maassa. Lämpötila on muualla Suomessa iltapäivällä noin 15–20 astetta, mutta Lapin sadealueilla on huomattavasti viileämpää. Enontekiön alueella, missä sade on runsainta ja tuulikin puhaltaa pohjoisesta, on lämpöasteita vain 3–4.