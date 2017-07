Poliisien salaisesta Facebook-ryhmästä ei esitutkintaa – "Osa teksteistä voisi täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön"

Poliisien Facebook-kirjoituksista ei käynnistetä esitutkintaa, kertoo Valtakunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjä on tehnyt esiselvityksen kolmesta rikosilmoituksesta, jotka koskivat poliisien salaista Facebook-ryhmää.

Verkkojulkaisu Long Play kertoi kesäkuussa, että poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä käydään avoimen rasistista keskustelua.

Yhden ilmoituksen takana on Poliisihallitus. Siinä on pyydetty selvittämään mahdollista virkavelvollisuuden rikkomista ja kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tutkintapyynnön lisäksi syyttäjällä on ollut käytössä muun muassa Long Play -julkaisun toimittama materiaali ja sen sisältämät kuvakaappaukset.

Syyttäjän mukaan osa teksteistä voisi täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, mutta ei kiihottamista kansanryhmää vastaan. Koska kunnianloukkaus on asianomistajarikos, ei syyttäjä aloita siitä esitutkintaa.

– Tässä kyseisessä asiassa asianomistajataho on jäänyt näiden yksittäisten kirjoitusten perusteella tuntemattomaksi.

Syyttäjä myös katsoo, että toiminta on oletettavasti tapahtunut poliisin virka-ajan ulkopuolella vapaa-aikana.

– Asiassa ei ole tähän liittyen saatavissa tarkempaa tietoa, koska Poliisihallitus ei ole ilmoituksensa liitteeksi tai muutoin toimittanut asiaa selventävää materiaalia Valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Poliisin huono käytös vapaa-aikana ei ole lähtökohtaisesti rikos, vaan mahdolliset kurinpitotoimet kuuluvat poliisin vastuulle.

Yksi esiselvitys on tehty Facebook-ryhmää ylläpitäneestä Marko Forssista. "Fobba" Forss on toiminut ennen kohua muun muassa Helsingin poliisin vihapuheryhmän tutkinnanjohtajana ja aiemmin nettipoliisina.

Forssin tekojen tutkimista on pyytänyt maahanmuuttovastaisena profiloitunut Oulun kaupunginvaltuutettu Junes Lokka, joka on vedonnut ilmoituksessa Forssin rooliin sivuston ylläpitäjänä. Syyttäjän mukaan myöskään Forss ei ole kirjoittanut sivustolle teon tunnusmerkistön mukaista materiaalia. Toimitetusta materiaalista ei myöskään löydy tekstiä, jonka perusteella asema ylläpitäjänä johtaisi esitutkintaan.