Poliisi: Aseita ja räjähteitä runsaasti väärissä käsissä

Aseita ja räjähteitä on kuluneen vuoden aikana päätynyt paljon väärien henkilöiden haltuun, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Itä-Suomen poliisilaitos on kirjannut ja tutkinut kuluneen vuoden aikana 10 törkeää ampuma-aserikosta, 142 ampuma-aserikosta, 44 lievää ampuma-aserikosta ja 45 ampuma-aserikkomusta. Näistä 80 tapauksessa kyse on ollut luvattomasta ampuma-aseesta. Räjähteisiin liittyviä räjähderikoksia on kirjattu kahdeksan ja räjähdesäännösten rikkomisia 12.

Törkeiden ja tavanomaisten ampuma-aserikosten aseet vaihtelevat pienoispistooleista pikakivääreihin ja lievissä ampuma-aserikoksissa on tyypillisesti kyse luvattomista kaasusumuttimista. Räjähdesäännösten rikkomukset liittyvät useimmiten ilotulitteisiin ja patruunoiden virheelliseen säilytykseen. Räjähderikoksissa kyse on usein räjähdysaineiden luvattomasta hallussapidosta tai säädösten vastaisesta säilytyksestä. Räjähteiden käytöstä on tänä vuonna kirjattu kaksi vaaran aiheuttamista ja 14 eriasteista vahingontekoa.

Ampuma-aseita poliisille on vapaaehtoisesti luovutettu noin 50 kertaa ja aseita on saatu sitä kautta poliisin haltuun yli 150. Tyypillinen luovuttaja on perikunnan edustaja tai kuolleen aseiden omistajan lähiomainen.

Räjähteisiin liittyviä valvonta-, nouto-, tarkastus- tai hävitystehtäviä on kirjattu 46, joista 15 on liittynyt sotilasräjähteisiin. Sotilasräjähteet ovat olleet pääosin viime sotien aikaisia käsi- tai tykistökranaatteja ja esimerkiksi pelkästään Ilomantsista on tänä vuonna löytynyt kymmenkunta käsikranaattia ja saman verran heittimen kranaatteja. Sotatoimialueelta eli Itä-Suomessa Pohjois-Karjalan valtakunnan rajan läheisiltä alueilta löydetyt viime sotien aikaiset räjähteet ovat yleensä ns. taisteluvalmiita tai putken läpi ammuttuja eli erittäin vaarallisia. Sotilasräjähteiden raivaaminen on puolustusvoimille kuuluva tehtävä, poliisi tekee tarvittavat ilmoitukset sotilasviranomaiselle ja vastaa toiminnan kokonaisturvallisuudesta.

Luvattomat ampuma-aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia. Rangaistusuhasta vapautumisen ehtona on, että henkilö ilmoittaa esineestä oma-aloitteisesti poliisille. Niin sanottu armovuosimenettely koskee ainoastaan laitonta hallussapitoa, esineillä mahdollisesti tehdyt muut rikokset tutkitaan normaaliin tapaan. Oman turvallisuuden vuoksi esineisiin, erityisesti räjähteisiin ei tule koskea, eikä niitä saa ryhtyä omatoimisesti siirtämään tai kuljettamaan. Poliisi tunnistaa ja noutaa aina räjähteet tai sellaisiksi epäillyt esineet asiakkaan ilmoittamasta paikasta.

Ilmoituksen poliisille voi tehdä joko puhelimitse poliisipäivystykseen tai sähköisellä lomakkeella poliisin nettisivujen kautta. Itä-Suomessa ilmoituksen poliisille voi tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimella numeroon 0295455003. Puhelimeen voi jättää soittopyynnön tai tekstiviestin. Kiireellisissä tapauksissa voi aina soittaa suoraan hätäkeskukseen.