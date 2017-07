Amnesty: EU:n epäonnistuminen nostaa kuolleiden määrää Välimerellä

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii Euroopan unionia varmistamaan laillisia ja turvallisia reittejä, joilla turvapaikanhakijat pääsevät Eurooppaan. Järjestön mukaan se on ainoa kestävä tapa estää ihmisiä hukkumasta.

Järjestö syyttää tänään julkaistussa raportissaan EU:ta siitä, että niin moni on hukkunut pyrkiessään Eurooppaan ja niin moni odottaa järkyttävissä olosuhteissa Libyassa.

Euroopan unionin vastaus maahanmuuttokriisiin on ollut tukea Libyan merivartiostoa, joka on yrittänyt tukkia ihmissalakuljettajien reittejä. Amnestyn mukaan EU:n pitäisi tarkasti harkita yhteistyötä Libyan merivartioston kanssa, koska sen on väitetty tekevän yhteistyötä salakuljettajien kanssa ja kohtelevan ihmisiä kaltoin.

– Sen sijaan, että Euroopan johtajat pelastaisivat ihmishenkiä ja tarjoaisivat suojelua, he priorisoivat toimia, joilla estetään turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia pääsemästä EU:n rajalle, Amnestyn Euroopan-johtaja John Dalhuisen sanoo järjestön tiedotteessa.

Amnestyn mukaan EU-maat panostivat ihmisten pelastamiseen vielä vuonna 2015, mutta sittemmin painopiste on siirtynyt salakuljettajien toiminnan estämiseen. Tämä on johtanut järjestön mukaan siihen, että Välimeren ylitys koituu yhä useamman turvapaikanhakijan kohtaloksi. Tänä vuonna Välimerellä on hukkunut jo yli 2 000 ihmistä.

Libyassa Eurooppaan pääsyä odottavat altistuvat raiskauksille ja kidutukselle. Gambiasta lähtenyt mies kuvailee Amnestyn raportissa:

– Vietin kolme kuukautta vankilassa... Nukut kuin sardiinit purkissa kyljelläsi, koska tilaa ei ole. He lyövät sinua, jos et makaa oikealla tavalla. Vessan vesi oli tarkoitettu myös juotavaksi... Näin kolmea ihmistä kidutettavan sinä aikana kun olin vankilassa. Yksi kidutettu poika kuoli... He lyövät vankeja putkilla. Minua lyötiin yöllä.

EU-mailta odotetaan pikaista lupausta Italialle

EU-maat yrittävät tänään osoittaa tukeaan maahanmuuttokriisin kanssa kamppailevalle Italialle. Italia on uhannut sulkea satamansa kansalaisjärjestöiltä, jotka tuovat mereltä pelastamiaan turvapaikanhakijoita, koska maa ei enää selviydy kaikista tulijoista.

Italia on ottanut YK:n mukaan tänä vuonna vastaan 85 000 ihmistä eli valtaosan Välimeren ylittäneistä noin 100 000 siirtolaisesta.

Komissio antoi jo aiemmin viikolla oman esityksensä Italialle annettavasta avusta. Komissio esittää, että Italialle ohjataan välittömästi 35 miljoonaa euroa, jotta maa saa käsiteltyä tulijoiden hakemukset tehokkaammin.

Valikoimassa on myös jo tuttuja keinoja. Jäsenmaat jatkavat toimia, joilla pyritään katkaisemaan ihmissalakuljettajien ansaintamallit tukemalla Libyan rannikkovartiostoa ja rajavalvontaa maan eteläosassa. Myös vapaaehtoista paluuta kotimaahan tuetaan Libyasta ja Nigeristä.

Tänään ja huomenna Tallinnassa järjestettävä kokous on epävirallinen, joten siellä ei ole tarkoitus tehdä varsinaisia päätöksiä. Italian akuutti hätä nostaa kuitenkin EU-maiden paineita vastata avunpyyntöön.

Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Paula Risikko (kok.).