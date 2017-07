Koska teko on tapahtunut hyvin lyhyellä aikavälillä, on poliisin mukaan mahdollista, että taloa on pidetty silmällä ja odotettu, että se on tyhjillään.

Talosta anastettiin muun muassa koruja ja hopeaesineitä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena.

Poliisi pyytää havaintoja Hillerinkadun alueelta ajoneuvoista tai ihmistä, joiden käytös olisi herättänyt epäilyksiä. Havainnot voi ilmoittaa Joensuun poliisipäivystykseen numeroon 029 541 5320.