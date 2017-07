Turvapaikkaa hakeneet muslimit luottavat kristittyihin mutta eivät usko tunteen olevan molemminpuolinen, kertoo tutkimus

Alustavien tutkimustulosten mukaan Suomesta turvapaikkaa hakeneet muslimit luottavat kristittyihin, mutta eivät usko kristittyjen luottavan heihin.

Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston tutkimuksesta, johon on haastateltu 147:ä vastaajaa kahdesta itäsuomalaisesta vastaanottokeskuksesta. Koska otanta on pieni, alustavat tutkimustulokset ovat suuntaa antavia.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, millaisia stereotypioita Suomeen saapuneilla muslimiturvapaikanhakijoilla on kristityistä ja millaisia stereotypioita he puolestaan ajattelevat kristityillä olevan heistä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monen henkilön sadasta he olettavat toimivan tai käyttäytyvän kysytyllä tavalla.

Haastatellut muslimit arvioivat, että 81 prosenttia kristityistä on luotettavia ja 76 prosenttia älykkäitä sekä asiantuntevia. He myös arvioivat, että jopa 57 prosenttia kristityistä ei pidä heitä luotettavina eikä 61 prosenttia kristityistä myöskään pidä heitä älykkäinä tai asiantuntevina.

Kotimaa24:lle antamassaan haastattelussaan Helsingin yliopiston uskontopedagogiikan professori Antti Räsänen kertoo, että jo tutkimuksen alustavien tulosten perusteella voi kyseenalaistaa käsityksen länsimaissa meneillään olevasta konfliktista kristinuskon ja islamin välillä.

– Ei ainakaan näytä siltä, että turvapaikanhakijoiden joukossa olisi radikalisoitumisen siementä, koska he suhtautuvat luottavaisesti kristittyihin. Uskontojen väliset polarisaatiot eivät ainakaan heistä lähde.