Yksi kuusi, viisi latvaa – Tuupovaaran koura on tutkijan mukaan erikoinen tapaus – kuvat

Sorsan kaveri näki kuusihaaraisen kuusen ensimmäistä kertaa 17. kesäkuuta. Kuusi kurkottaa ylös kuin koura tai atrain Pietarintien lähistöllä.

– En ole ennen nähnyt noin monilatvaista kuusta täällä. Seudulla on muutamia kaksi- ja kolmilatvaisia kuusia, Sorsa sanoo.

Puulla on jo ikää, sillä se on viisitoista metriä korkea, 59-vuotias Sorsa arvioi. Puun ympärysmitta on noin 85 senttimetriä.

– "Kruunun" alku on noin 2,4:n metrin korkeudella, Sorsa kertoo.

Esimerkiksi Itä-Suomen viljavien kivennäismaiden kuusikoissa esiintyy boorinpuutoksen aiheuttamia kasvuhäiriöitä, Yaran verkkosivuilla kerrotaan.

Sivuston mukaan boorinpuutokselle tyypillisiä oireita ovat latvan kärkisilmujen kuoleminen ja lukuisat sivusilmut.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heli Viiri kuvailee Tuupovaaran puuta erikoiseksi tapaukseksi.

– On mahdotonta sanoa mikä kuusen haaroittumisen on alun perin aiheuttanut. Tuoreemmista latvanvaihdoista pystyy paremmin päättelemään sen aiheuttajan.

– Jokin mekaaninen vioitus on ollut kyseessä. Erikoista on, että haarat ovat kaikki jatkaneet kasvuaan tasavertaisesti. Yleensä yksi haara ottaa vahvemman pääverson aseman tämmöisessä tapauksessa, Viiri jatkaa.

Esimerkiksi jos myyrä on syönyt latvasilmun pieneltä taimelta ja latvoja on tullut monta, voidaan puuta avittaa uudelle kasvu-uralle katkaisemalla puukolla ylimääräiset sivuhaarat pois ja jättämällä vahvin verso pääversoksi, erikoistutkija toteaa.

– Ajan myötä mutka oikenee.

Viirin mukaan kuusihaaraiset kuuset ovat valtakunnallisesti harvinaisia.

– Puu kannattaa ehdottomasti jättää ihasteltavaksi jälkipolville. Metsätaloudellisessa mielessä sillä ei ole muuta arvoa kuin polttopuuarvo. Tukkipuutahan siitä ei koskaan tulla saamaan. Kuusi kyllä pärjää omana itsenään, mutta metsänomistajalle se tuottaa lähinnä katseluarvon.

Monihaarainen puu voi olla rauhoitettu Suomessa.

Esimerkiksi Someron Oinasjärven kylässä on kuusihaarainen kuusi, joka rauhoitettiin vuonna 1985.

Someron verkkosivujen mukaan kuusesta on ilmeisesti katkennut latva ja sivuversot ovat kasvaneet uusiksi latvoiksi.