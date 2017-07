Oopperakaraoken SM-kilpailujen karsinta järjestetään Savonlinnassa sunnuntaina 16. heinäkuuta. Karsinnan piti alun perin olla jo tiistaina 11. päivä, mutta sitä siirrettiin.

Karsinta on Panimoravintola Huvilan lavalla kello 13-16. Pääsymaksu tapahtumaan on 10 euroa, ja kilpailu on avoin kaikille. Ilmoittautua täytyy viimeistään 12. heinäkuuta, ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat osoitteessa joroinenmusicfestival.fi.

Oopperakaraoken SM-finaali lauletaan 25. heinäkuuta kello 19 alkaen Leppävirralla hotelli Vesileppiksessä. Kilpailu on osa 40 vuotta täyttävän Joroisten Musiikkipäivien ohjelmaa.