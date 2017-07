Kotipuutarhuri ei välttämättä tarvitse torjunta-aineita laisinkaan

Pienissä kotipuutarhoissa ei tarvitse välttämättä käyttää kasvinsuojeluvalmisteita ollenkaan, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Satu Rantala. Kemikaalittomat ja perinteisemmät keinot, kuten kasvien vuorotus ja mekaaninen kitkentä, riittävät varsin hyvin kotipuutarhurin kasvitautien ja ötököiden torjunta-aseiksi.

Puutarhaliiton kasvinsuojeluasiantuntija Hanna Skogster on Rantalan kanssa samoilla linjoilla ja muistuttaa, että hillitty määrä ötököitä kuuluu tasapainoiseen luontoon.

– Jos nyt hyväksyy sen, että niitä jonkin verran on, niin kyllä sinne sitten jossain vaiheessa ilmestyy ne niiden luontaiset vihollisetkin. Vaikea niitä on on myrkyilläkään totaalisesti hävittää.

Myrkyllisimmät aineet tarkoitettu vain ammattilaisille

Tukesin rekisteröimistä 486 kasvinsuojeluvalmisteesta vain 57 on tarkoitettu kuluttajakäyttöön. Kuluttajille suunnatut valmisteet ovat vähemmän myrkyllisiä ja haitallisia kuin ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, eikä niitä käytettäessä tarvitse muita suojaimia kuin suojakäsineet.

Kuluttajavalmisteet saattavat sisältää samoja tehoaineita kuin ammattilaisvalmisteet, mutta laimeampina pitoisuuksina.

– Kuluttajatuotteet ovat yleensä pehmeämpiä, mutta jos niitäkin löträä ja ihan ui siellä, niin kyllä niistäkin voi tulla ihoärsytystä, herkistymistä ja muuta, kertoo Satu Rantala.

Rantalan mukaan tuotteiden pakkausohjeiden noudattaminen on turvallisessa käytössä tärkeintä.

– Oletettavasti osa lukee ohjeet, osa ei. Siksi osittain niitä myrkyllisimpiä aineita saavat käyttää vain ne, jotka ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon ja tietävät riskeistä.

Luomutrendi näkyy puutarhoissakin

Kuluttajakäytön 57:stä valmisteesta noin 10 on luomutuotteita. Luomuvalmisteita ovat esimerkiksi rypsiöljyä, pyretriiniä ja rautafosfaattia sisältävät torjuntatuotteet. Rantalan mukaan myös itse tehdyt torjuntaseokset, kuten kasviuutteet, ovat olleet trendi jo useamman vuoden ajan.

Puutarhaliiton Kotipuutarha-lehden toimittaja ja hortonomi Annikki Oikkonen kertoo, että lukijat kyselevät ja ovat kiinnostuneita luomukonsteista.

– Luonnonmukaisempi puutarhanhoito on kasvussa taas, kun kiinnitetään enemmän huomiota ilmastoasioihin ja ekologisuuteen. Nyt kun suuret ikäluokat vanhenevat, haluavat nämä nuoret kaupunkiviljelijät omaksua nämä perinteiset konstit uudestaan.