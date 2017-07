Eurojackpotin jättipotti meni taas Tampereelle

Eurojackpotissa eilen illalla Suomeen osunut 46,5 miljoonan päävoitto päätyi Tampereelle, kertoo Veikkaus. Voittorivi oli pelattu netissä.

Voitto on kaikkiaan Suomen kahdestoista Eurojackpotin täysosuma ja tämän vuoden toinen. Edellisen kerran pelin päävoitto osui Suomeen huhtikuussa, jolloin noin 87 miljoonan euron potti meni niin ikään Tampereelle kolmen hengen porukalle.

Tampereesta tuli nyt toinen suomalaiskaupunki, johon pääpotti on osunut kaksi kertaa. Tätä ennen täysosuma oli napattu kaksi kertaa myös Espoossa.

Kaikkiaan Eurojackpotista on tullut 46 suomalaismiljonääriä, sillä osa täysosumista on osunut porukoille. Suomeen osuneiden päävoittojen yhteenlaskettu summa on jo yli 450 miljoonaa euroa.

Eilinen voitto on Suomen tähänastisista Eurojackpot-voitoista neljänneksi suurin.