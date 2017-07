Ravintoloitsija: Asiakkaat haluavat työntekijöiden kanssa petipuuhiin

Kun suomalainen tulee ravintolaan, hän on usein lemmekkäällä tuulella. Tietyn promillerajan jälkeen ihmiset muuttuvat omasta mielestään vastustamattoman vetovoimaisiksi.

Tätä on mahdoton olla huomaamatta, niin usein asiakkaiden lemmekkyys kohdistuu henkilökuntaan. Osittain se johtuu asiakaspalvelutyöstä. Pyrimme olemaan mukavia, ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä, minkä osa asiakkaista tulkitsee flirttailuksi. Tietysti olemme kaikki myös tosi hyvännäköisiä.

Lisäksi ravintola-alalla on joidenkin mielessä sellainen maine, että työntekijät ovat aina ryyppäämässä ja panemassa. Se ei pidä paikkaansa. Jotkut meistä voivat viihtyä enemmän yöelämässä, mutta keskimäärin olemme samanlaisia ihmisiä perheinemme kuin kaikki muutkin.

Ravintolassani näkee lähes joka ilta tilanteita, joissa asiakas haluaisi lähteä työntekijän kanssa petipuuhiin. Vinkiksi tällaista harkitseville: ette ole ensimmäisiä ettekä viimeisiä ehdottelijoita. Eivätkä ehdotukset johda mihinkään. Emme ole ravintolassa etsimässä seuraa vaan tekemässä töitä. Jos suostuisin puoliinkaan ehdotuksista, voisin vaihtaa ammattini maailman vanhimpaan.

Joskus ehdottelijat ovat samaa sukupuolta. Silloin voin itsekin mennä puihin. Olen tottunut pärjäämään kännisten äijien kanssa, mutta toisten naisten kiinnostukseen on hankalampi vastata.

Ehdotusten päälle tulevat lemmekkäät kosketukset. Kun aloitin ravintola-alalla parikymppisenä, niitä oli melkein päivittäin. Jotkut asiakkaat kokivat oikeudekseen puristaa minua perseestä tai käydä tisseihini kiinni.

Ahdistelijoita on miehissä ja naisissa, nuorissa ja vanhoissa. Naiset ovat usein jopa röyhkeämpiä kuin miehet. Näen jatkuvasti tilanteita, joissa miestyöntekijää puristetaan haaroista. On vaikea ymmärtää, mitä puristelijat oikein kuvittelevat. Harva meistä syttyy siitä, että käydään suoraan käsiksi.

Ystävällinen palvelu loppuu puristelemiseen. Me työntekijät emme kuulu ravintola-annoksen hintaan. Näpit on pidettävä kurissa!

Joudun kohtaamaan työssäni myös väkivaltaa. Minua on lyöty, tönitty ja potkaistu päähän. Päälleni on syljetty ja minua on heitetty erilaisilla asioilla. Erikoisin tapaus oli, kun työkaveriani heitettiin auton renkaiden pulttiavaimella. Syy oli se, että asiakkaalle ei tarjoiltu alkoholia toisessa ravintolassa.

Tuohtumisen takana ovat yleensä samat asiat: asiakkaalle ei suostuta enää tarjoilemaan alkoholia tai häntä pyydetään poistamaan ravintolasta. Se koetaan ihmisoikeuksien rajoittamiseksi, vaikka me vain noudatamme lakia. Minulle henkilökohtaisesti ei ole väliä, missä kunnossa ihmiset ovat.

Välillä väkivallan uhka huokuu asiak­kaista, välillä tilanteet tulevat yllättäen. Kerran meillä oli äiti ja tytär juomassa suruunsa ja työkaverini kävi sanomassa, että heidän kannattaisi lähteä kotiin. Sieltä tuli heti nyrkkiä päähän. Suru purkautui henkilökuntaan.

Joskus tilanteet ovat todella uhkaavia, etenkin kun aletaan puhua käsiaseista tai puukoista. Uskon, että melkein kaikkia ravintolatyöntekijöitä pelottaa joskus. Siitä on vain päästävä yli.

Lopuksi vinkkaisin, että ravintolahenkilökuntaa voi koskettaa myös oikein. Tärkeintä on olla kohtelias ja kysyä lupa.

Aika usein joku pyytää, että saisinko halauksen. Aika usein he sellaisen saavat. Ihmisten pitäisi kosketella toisiaan enemmän.

Jos henkilökunta ei ehdi halaamaan tai juttelemaan mukavia, siitäkään ei pidä ottaa itseensä. Työntekijällä voi olla kymmenen asiaa kesken. Hän voi esimerkiksi tarkkailla jonkin uhkaavan tilanteen kehittymistä. Asiakas ei kokonaistilannetta ymmärrä – eikä hänen tarvitsekaan.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä. Palsta ilmestyy joka toinen viikko.